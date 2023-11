Novas revelações sobre caso Madeleine McCann apontam suspeito

O caso Madeleine McCann continua trazendo atualizações que envolvem Christian Brueckner como o principal suspeito. A criança britânica desapareceu em 2007, na Praia da Luz, em Portugal, época em que o pedófilo condenado alemão vivia perto do hotel em que ela foi vista pela última vez.

De acordo com o portal Marca, a investigação alegada um crime e aponta Christian Brueckner como o acusado de raptar a criança.

Hans Christian Wolters, procurador de Braunschweig, acredita que o caso está perto de estar 90% encerrado, e enquanto os investigadores trabalham incansavelmente para reunir todas as provas possíveis para que Brueckner não escape ao crime de Madeleine McCann.

Há algum tempo ficou conhecida a existência de alguns chats de troca de mensagens em que o pedófilo afirmava que queria abusar de uma menina e gravá-la. Porém, uma informação que não havia sido divulgada até agora era que as iniciais que ele usava eram “MM”.

“É importante para nós. Pode ser a peça do grande quebra-cabeça”, diz Wolters em um novo documentário da BBC.

A revelação mais impactante do investigador surge quando este garante que sabem onde Madeleine foi morta, portanto, provaria que a menina nunca saiu do país para onde viajou com os pais.

Estima-se que Brueckner irá ao tribunal por outros crimes, incluindo estupros e agressões e após o veredito passará por outro julgamento envolvendo o caso Madeleine McCann.

