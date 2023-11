Nota misteriosa da "vigilância do Bairro" deixa mulher intrigada

Uma mulher da Costa Dourada, Austrália, se deparou com uma situação inusitada quando retornou ao seu carro estacionado e encontrou uma nota misteriosa presa ao veículo.

A nota, que alegava ser da Vigilância do Bairro, deixou a motorista perplexa, sem saber se era um aviso amigável ou uma ameaça. A mensagem indicava que os detalhes do veículo haviam sido registrados.

A condutora havia estacionado seu carro em uma zona de quatro horas em uma rua residencial vazia por mais tempo do que o permitido, e a nota alertava que a área era regularmente patrulhada devido à segurança do aeroporto.

A mensagem levantava a possibilidade de a motorista receber uma multa, segundo o Mirror. A mulher compartilhou a nota em questão, que dizia: "por favor, esteja ciente de que você estacionou em uma zona de quatro horas. Esta área é regularmente fiscalizada devido à segurança do aeroporto, e é provável que você receba uma notificação de infração. Os detalhes do seu veículo foram registrados".

Vizinho-RDNE-Stock-project-Pexels-1

Imagem: RDNE Stock project / Pexels

Situação preocupante

Ao ver a nota, a mulher ficou preocupada com a possibilidade de alguém na vizinhança estar a observando, ou que ela poderia ser multada. Ela expressou sua inquietação, questionando: "quais são as chances de eu ter recebido uma multa? Foi em uma rua residencial tranquila, mas muitas casas estão colocando postes na frente para que você não possa estacionar lá".

Alguns comentários de tranquilização surgiram online, com alguém afirmando: "os proprietários de casas não têm o direito de ditar quem pode estacionar em uma rua". Outro comentou: "se não havia um bilhete no carro, as chances de você receber um depois são baixas. O vizinho provavelmente não entende que as ruas públicas são propriedade pública. Já me deparei com muitos que sentem que possuem a rua em frente às suas casas".