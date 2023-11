Mulher que alimentava tartarugas em rio é atacada por ‘besta misteriosa’; veja o vídeo

Uma mulher que alimentava tartarugas à beira de um rio viu-se forçada a fugir quando uma “besta misteriosa” a atacou.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais pela Human Nature, a mulher aparece agachada na margem do rio enquanto as tartarugas emergem para pegar comida de suas mãos.

Os animais comiam pacificamente quando uma criatura desconhecida atacou, como detalhado pelo site Daily Star.

A aparição da “besta misteriosa” assustou as tartarugas, levando-as a debaterem-se ao fugirem. A mulher também correu para longe da margem, enquanto a cabeça da criatura emergia da água, aparentemente à procura de comida.

O vídeo, que já acumulou mais de 1,3 milhão de visualizações, foi legenda com a pergunta: “O que foi isso?”. Desde então, centenas de espectadores no Twitter recorreram aos comentários para especular sobre a identidade da criatura e suas intenções.

A maioria acredita que se trata de um lagarto monitor, afirmando: “É um lagarto monitor. Eles são excelentes nadadores.” Outro acrescentou: “O lagarto monitor de água aproveitou a oportunidade para pegar um peixe”.

O lagarto monitor de água asiático é uma espécie nativa do sul e sudeste da Ásia, que habita principalmente rios e florestas costeiras. Eles podem crescer de 1,20 a 2,10 metros de comprimento e pesar até 90 kg, tornando-se o segundo lagarto mais pesado do mundo, depois do dragão de Komodo.

Essas criaturas são carnívoras e têm uma dieta diversificada, incluindo peixes, sapos, roedores, pássaros, caranguejos e cobras. Além disso, já foram observadas se alimentando de tartarugas, crocodilos jovens e ovos de crocodilo. Confira vídeo:

Com informações do site Daily Star