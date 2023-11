Homem não pode viajar ao exterior devido a sobrenome "muito vulgar" no passaporte

Kenny Kennard fez uma alteração em seu sobrenome por brincadeira, mudando-o legalmente para Fu-Kennard alguns anos atrás. No entanto, essa piada agora está impedindo que ele viaje ao exterior, pois seu sobrenome foi considerado "muito vulgar" para constar em um passaporte, trouxe o The Mirror.

Apesar de ter obtido uma carteira de motorista sob o novo sobrenome, Kenny enfrentou a negação de sua solicitação de passaporte quando expirou e ele tentou renová-lo este ano. A razão alegada para a recusa foi que seu nome "poderia causar ofensa".

O trabalhador de um supermercado em Bude, na Cornualha, contestou a decisão do HM Passport Office em três ocasiões, mas o Home Office se recusou a ceder. Agora, ele se depara com a perspectiva de passar suas férias apenas no Reino Unido.

Kenny afirmou: "decidi mudar meu nome para Fu-Kennard há alguns anos. Quando solicitei a carteira de motorista, foi aceito normalmente, então achei que não faria diferença na solicitação de um passaporte. Como estava enganado. Fui recusado sob alegação de que meu nome poderia causar ofensa ou era vulgar".

Humor e cobrança

Apesar de encontrar humor na situação, Kenny se opõe à política do Home Office que permite a recusa de nomes considerados inaceitáveis, como palavras de ódio racial ou qualquer coisa que incite o ódio. Ele alega que Fu-Kennard não é ofensivo e que o nome é uma escolha pessoal com a qual ele discorda que deveria ser negada.

Kenny já havia mudado seu nome para Coco Kenny aos 16 anos, mas voltou ao seu nome original após ingressar no Exército, aos 19 anos. Após servir seu país por oito anos, ele escolheu adicionar um toque de diversão ao seu nome. Ele achou que, uma vez que conseguiu uma carteira de motorista sob o novo sobrenome, não teria problemas ao solicitar um passaporte. No entanto, a renovação do passaporte foi recusada com base na política do Home Office em relação a nomes considerados inaceitáveis.

Kenny escreveu para seu representante local, o deputado Scott Mann, mas a decisão do HM Passport Office foi mantida, e o órgão informou que continuaria a reter a taxa de inscrição de 94,75 libras para cobrir os custos administrativos.

Como resultado, Kenny, que adora viajar, agora está impossibilitado de fazer férias no exterior e enfrenta opções de viagem limitadas. Ele enfatizou que manterá seu sobrenome e se recusa a mudá-lo novamente, pois considera que essa restrição é uma limitação de sua liberdade.