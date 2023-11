Funcionários do McDonald's revelam comentário de clientes que eles realmente odeiam

Trabalhar em restaurantes de fast-food como o McDonald's pode significar lidar com pedidos estranhos e inusitados dos clientes, mas há algumas frases que os funcionários "odeiam" ouvir. Um desses comentários em particular deixou os trabalhadores do McDonald's frustrados, e eles decidiram compartilhar isso online.

Usando a plataforma Reddit, funcionários do restaurante de fast-food compartilharam suas maiores queixas no fórum r/McDonaldsEmployees, segundo o The Mirror.

Um funcionário postou: "alguém mais realmente odeia quando os clientes mencionam um 'fato' que leram online? Por exemplo, quando você explica que a máquina de McFlurry não está funcionando devido a problemas reais, como manutenção ou tratamento térmico, e eles respondem com 'você está dizendo isso porque não quer ligá-la?' ou 'você está dizendo isso porque não foi limpa?'".

Outro cliente chegou a dizer: "bem, eu sei que é mentira porque li um artigo, mas tudo bem. Uma vez li uma crítica da minha loja que dizia que o flatbread de bacon e queijo não tinha queijo, ou algo do tipo, e disse 'isso é ridículo, considerando que eles são entregues à loja pré-fabricados'. Eu fiquei tipo: onde você obteve esse conhecimento? Eu adoraria se eles fossem pré-fabricados".

McDonalds-ready-made-Pexels-1

Imagem: Ready Made / Pexels

Eles então convidaram outros funcionários a compartilharem suas próprias experiências com clientes que se consideram "especialistas" no assunto. Centenas de pessoas votaram no post, e muitos também deixaram comentários.

Um deles disse: "os clientes pedem batatas fritas sem sal porque acham que é um truque para obtê-las quentes".

Outro comentou: "o único truque que você precisa saber é que um Happy Meal com cheeseburguer é mais barato do que uma refeição com cheeseburguer pequena. E você ganha um brinquedo de papelãozinho que te faz chorar pela juventude de hoje como bônus".

Enquanto outro funcionário lamentou as pessoas que insistem na existência de um "menu secreto". Eles postaram: "tive um cliente insistindo que temos um 'menu secreto' e exigindo um 'MacKinley', como o Monte McKinley. Que, descobri mais tarde, é supostamente um Double Quarter Pounder feito como um Big Mac (ou tecnicamente um Big Mac feito com 1/4 de carne). Eu desisti de dizer a ele que isso não existe e que não há um menu secreto. Ele acabou com um Double Quarter feito como um Big Mac (sem o pão do meio). Quanto aos milkshakes e sorvetes, em geral, não tenho clientes que me incomodem com isso. Tive um que disse 'vai se f***!' quando contei a ele, depois saiu em alta velocidade, mas eu não tinha controle sobre isso".