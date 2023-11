Cuidados ao usar Wi-Fi de hotel: riscos e dicas para viajantes

Ao fazer a reserva em um hotel, muitas preocupações podem vir à mente — geralmente relacionadas à localização, preço, organização e limpeza do espaço. E o fácil acesso à internet Wi-Fi, muitas vezes encarado como um benefício indispensável, pode ser fonte de alguns problemas que geralmente são ignorados até se tornarem reais.

austin-distel-gUIJ0YszPig-unsplash

O Brasil figura como um dos países com maiores índices de ciberataques no mundo, e isso deveria ser motivo o suficiente para que todos tomassem bastante cuidado ao utilizar a internet, sobretudo em redes públicas, oferecidas gratuitamente em diferentes estabelecimentos.

Então isso significa que as redes Wi-Fi dos hotéis não são seguras? Para responder a essa pergunta, é necessário considerar de qual tipo de risco estamos falando: num hotel, assim como no shopping ou no aeroporto, há várias pessoas compartilhando a mesma rede.

Compartilhamento

Ou seja, eventuais invasores também podem estar conectados e se aproveitando de qualquer tipo de vulnerabilidade para cometer crimes virtuais. Como depende de muitos fatores, na dúvida se realmente há algum risco, o ideal é adotar alguns cuidados. E por onde começar?

Evitar utilizar a rede Wi-Fi é uma medida recomendada por especialistas em cibersegurança, considerando que, se o roteador for acessado por um hacker, ele conseguirá espionar as atividades online daqueles que estiverem conectados. Uma vez que o aparelho seja hackeado, ainda será possível ter acesso a todos os dados do dispositivo, como fotos, senhas e documentos salvos.

Mas se optar por utilizar o Wi-Fi, o uso de firewalls ou ferramentas que possam combater a invasão de dispositivos é uma medida recomendada. Da mesma forma, para evitar que os dados sejam interceptados por terceiros, o uso de VPN também é indicado. Ao mascarar a localização virtual, ela torna a navegação na web mais segura.

Identificando redes seguras

Quem disse que encontrar uma conexão Wi-Fi que não exija senha é uma vantagem? Essas redes, que aparentemente estão facilitando a vida, podem ser iscas para quem deseja navegar e não está atento aos riscos. Afinal, conexões desprotegidas também são usadas para a disseminação de vírus.

Pensando nisso, caso encontre duas redes com nomes similares, mas uma delas não pede qualquer tipo de autenticação, já sabe que pode se tratar de uma conexão fraudulenta. Na dúvida, sempre procure a indicação de qual é o nome da rede, ou pergunte a um funcionário do estabelecimento.

Infelizmente não tem como negar esse risco: também existe a possibilidade que o roteador do estabelecimento tenha suas configurações alteradas e passe a redirecionar os acessos para sites maliciosos. Com a aparência de um site legítimo, a intenção é que o usuário forneça dados pessoais e as tenha informações coletadas para fraudes virtuais.

huum-R2H1IpoqKc4-unsplash

Então além de ficar atento se aparece o "https" na barra do endereço do navegador, o que garante uma navegação mais segura, é importante ter atenção redobrada se realmente o endereço do site que deseja visitar está correto e que não foi parar numa página falsa.

Inclusive, se for acessar dados bancários, realizar transações financeiras ou pagamentos online, o recomendado é deixar para fazer isso quando tiver acesso a uma conexão segura.

E, por fim, se você decidiu não utilizar mais a internet Wi-Fi do hotel, lembre-se de desabilitar a conexão automática. Assim, caso retorne ao local, não ficará exposto a nenhuma vulnerabilidade online caso a rede tenha sido comprometida, conclui o Mega Curioso.