Bichos-da-seda geneticamente modificados produzem seda ultraforte

Praticamente nenhum outro material na natureza é comparável à seda feita pelas aranhas, que são extremamente fortes e resistentes, mas também leves e flexíveis. Contudo, a produção em massa desse material para fins comerciais é quase impossível.

Para contornar esse problema, pesquisadores têm concentrado sua energia na fabricação de seda artificial proveniente de bichos-da-seda modificados geneticamente, os quais conseguem produzir uma seda até seis vezes mais forte que o kevlar — o material usado em coletes à prova de balas.

Na visão dos cientistas, a fibra resistente produzida pelos bichos-da-seda um dia poderá ser usada em suturas cirúrgicas, curativos, coletes blindados e até mesmo em materiais estruturais para veículos. Além disso, existe a possibilidade dela um dia servir como alternativa mais ecológica aos materiais sintéticos, como o poliéster e o náilon.

pexels-quang-nguyen-vinh-4543910

Bichos-da-seda são cultivados há muito tempo pela matéria-prima que fornecem, mas as fibras que eles produzem naturalmente se quebram facilmente. Para driblar essa complicação, pesquisadores usaram uma ferramenta de edição genética chamada CRISPR-Cas9 para inserir genes da proteína da seda das aranhas nesses outros insetos.

Eles também fizeram alterações localizadas nos genes inseridos para garantir que eles cooperassem com os mecanismos existentes de produção de seda nos vermes. Como resultado, os ajustes permitiram que os bichos-da-seda geneticamente modificados produzissem fibras de seda totalmente resistentes, flexíveis e biodegradáveis.

Vale ressaltar que essas fibras não são tão elásticas ou tão fortes quanto a seda produzida naturalmente por aranhas, mas possuem propriedades mecânicas até melhores do que qualquer outra pessoa conseguiu obter até agora. Assim como as aranhas, os bichos-da-seda também revestem as fibras com uma camada protetora que pode ajudá-los a resistir à luz solar e à umidade — algo que ajuda na durabilidade do material.

talha-bilal-J-U0WM5xTgE-unsplash

Os pesquisadores envolvidos no estudo estão otimistas sobre a comercialização em larga escala desse tipo de seda, porém, enfrentam obstáculos, incluindo a transmissão dos genes inseridos às novas gerações de bichos-da-seda, cruzamento com os insetos usados no comércio e desafios de propriedade intelectual.

No futuro, a expectativa é que novos estudos possam aprimorar o processo de reprodução, tornando a produção de seda ainda mais forte e elástica, revolucionando esse setor de mercado de uma vez por todas, conclui o Mega Curioso.