Tarântula provoca acidente de trânsito em massa e sai ilesa

No sábado (28/10), um casal suíço estava viajando em sua van alugada pela rodovia CA-190, a leste de Towne Pass, no Parque Nacional de Death Valley, quando se deparou com uma tarântula cruzando a estrada, segundo levantou o New York Post.

A visão do aracnídeo peludo pegou-os de surpresa, levando-os a acionar os freios bruscamente para evitar atingi-la. No entanto, essa ação resultou em um acidente em cadeia, no qual um motociclista canadense de 24 anos colidiu na traseira de seu veículo.

O motociclista ferido foi posteriormente levado ao Hospital Desert View em Pahrump, com seu estado de saúde permanecendo incerto.

Surpreendentemente, a tarântula saiu do acidente "ilesa", de acordo com o relatório do Serviço de Parques Nacionais.

Em resposta a esse inusitado acidente envolvendo o aracnídeo, o Serviço de Parques Nacionais está alertando os motoristas para serem vigilantes ao viajar por Death Valley nesta época do ano.

O superintendente Mike Reynolds, que foi o primeiro funcionário do NPS a chegar ao local do acidente, aconselha: "dirijam com cautela, especialmente ao descer colinas íngremes no parque. Nossas estradas ainda apresentam trechos com cascalho devido a danos causados por enchentes, e a vida selvagem de todos os tamanhos está por aí".

Acidente-de-carro-Dominika-Kwiatkowska-Pexels

Imagem: Dominika Kwiatkowska / Pexels

Perigos

As tarântulas, que são as maiores aranhas dos Estados Unidos, medindo entre cinco e sete centímetros de comprimento, passam a maior parte de suas vidas em tocas revestidas de seda.

No entanto, o final do outono marca a chegada da migração em massa de tarântulas, quando os machos de 8 a 10 anos de idade saem de suas tocas em busca de uma parceira, o que provavelmente era o caso da aranha envolvida no incidente.

Este é um período perigoso para as tarântulas machos, que, além de serem atingidos por vans suíças, também podem ser devorados pelas fêmeas que estão tentando conquistar.

Esta não é a primeira vez que uma aranha causa um acidente de carro. Em 2019, uma motorista destruiu seu carro após avistar um inesperado passageiro aracnídeo e entrar em pânico enquanto dirigia no norte do Estado de Nova York.