Piercing no olho? Influencer revela segredo de joia colocada no globo ocular Imagem: reprodução (@apocalypticautopsy)

Utilizar piercings no rosto já chama a atenção por si só, mas o que você faria se deparasse com uma pessoa com um piercing no globo ocular?

Este é o o caso de Bree, moradora de Minnesota, Estados Unidos, que possui diversos piercings espalhados por todo o rosto, inclusive um no olho esquerdo.

À primeira vista, o piercing que atravessa o globo ocular da jovem de 28 anos assusta, e diversas pessoas levantaram alguns questionamentos nas redes sociais.

“Parece legal, mas muito doloroso” e “Como você pisca?”, foram algumas dúvidas e comentários.

Segredo revelado

O piercing encaixado no olho se trata, na verdade, de uma prótese de globo ocular.

“É uma prótese ocular [....]. Não consigo sentir quando pisco e não, não consigo ver com isso”, explica a jovem, que teve melanoma ocular, uma espécie de câncer no olho.

“Quando eu estava grávida do meu segundo filho, em 2020, não estava sentindo nenhuma dor, não estava tendo nenhum problema de visão, mas fui ao oftalmologista local para exames regulares. Ele notou um vaso sanguíneo dilatado no canto do meu olho esquerdo.”

A jovem então teve o olho esquerdo removido devido ao tumor.

“A única opção que me restou foi a remoção do olho para que o câncer não se espalhasse para o meu fígado. Os médicos me disseram que, se eu não fizesse nada, a expectativa de vida era de cerca de um ano, e eles me incentivaram a ter o olho removido”, disse.

Nas redes sociais de Bree é possível ver a jovem com diversas outras próteses.

