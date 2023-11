Pescador ganha mais de US$ 100 mil após remover espécies indesejadas dos rios

Um pescador do Oregon (EUA) se tornou o herói das águas locais ao ajudar a capturar e remover milhares de peixes problemáticos nos rios do Estado. Ele ganhou uma recompensa significativa de US$ 107.800 por sua dedicação ao Programa de Recompensa Esportiva Northern Pikeminnow de 2023.

Imagem: Twitter

De acordo com a Comissão de Pesca Marinha dos Estados do Pacífico (PSMFC), o pescador conseguiu capturar impressionantes 10.755 Pikeminnows do Norte durante a temporada que ocorreu de maio a setembro. Isso o colocou no topo da lista dos participantes do programa, superando até mesmo o pescador que obteve o segundo maior número de capturas de lúcios do norte, com 9.786, e que recebeu uma recompensa de US$ 99.110.

O Northern Pikeminnow Sport Reward Program é um programa de recompensas de conservação que acontece durante o verão e envolve pescadores de todo Oregon. O programa visa a redução da população de Pikeminnows do Norte, uma espécie conhecida por atacar salmão e truta prateada, afetando negativamente os ecossistemas aquáticos da região, segundo o NYPost.

Para ser elegível para receber recompensas, os pescadores precisam entregar peixes com nove polegadas ou mais em postos de registro designados. Quanto mais peixes forem entregues, maior será o valor da recompensa.

Os primeiros 25 Pikeminnows valem US$ 6 cada, depois dos 25, valem US$ 8 cada, e após a captura de 200 ou mais, eles valem US$ 10 cada. Além disso, Pikeminnows com etiquetas especiais podem valer entre US$ 200 e US$ 500.

Imagem: Mathieu Le Roux/Unsplash

Este ano, um total de 156.505 Pikeminnows foram pescados por 11.954 pescadores durante a temporada de 2023. O programa conseguiu atingir números próximos à média de 32 anos, que é de 160.000 Pikeminnows capturados.

Segundo Eric Winther, gerente do programa, a área próxima à represa de Bonneville, ao longo do rio Columbia, se mostrou o local mais eficaz para a captura dos Pikeminnows. O melhor pescador deste ano obteve o segundo maior pagamento na história do programa e capturou o quarto maior Pikeminnow já registrado.

Com recompensas substanciais em jogo, o programa continua a atrair pescadores dedicados a contribuir para a preservação dos rios do Oregon e à manutenção do equilíbrio ecológico.