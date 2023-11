Pai se enforca acidentalmente após festa de 3 dias com drogas

Em uma reviravolta chocante, um homem de 34 anos, identificado como Mike McLeod, perdeu a vida de forma trágica depois de uma maratona de três dias de festa com amigos, repleta de álcool e drogas.

O incidente ocorreu em sua casa em Newquay, Cornwall (Inglaterra), quando ele desmaiou próximo a uma escada e acabou acidentalmente se enforcando com a alça de uma bolsa. As circunstâncias que levaram a essa fatalidade impressionante foram detalhadas durante um inquérito no Cornwall Coroner's Court.

Noite de diversão

Mike McLeod, um pai de família, encontrava-se excessivamente privado de sono após uma farra intensa de bebidas e drogas com amigos. Durante esses três dias de festa, ele e seus amigos consumiram impressionantes 10 litros de álcool, além de cocaína e drogas controladas.

Essa combinação letal de elementos levou a uma tragédia que chocou sua família e amigos, que o descreveram como um homem "muito conhecido e querido", caracterizado por sua gentileza, amor e honestidade.

nick-rickert-bwq_f_JGKvg-unsplash

Imagem: Nick Rickert/Unsplash

Segundo o DailyMail, o legista assistente da Cornualha, Guy Davies, determinou que a morte de McLeod foi um acidente trágico, não um ato deliberado. Segundo Davies, o homem estava sentado ao pé da escada, apoiando a cabeça no corrimão, quando desmaiou.

Foi nesse momento que sua cabeça e pescoço ficaram presos na alça de uma bolsa, resultando em seu estrangulamento enquanto permanecia inconsciente devido ao álcool, às drogas e à privação de sono.

Durante o inquérito, ficou claro que não havia circunstâncias suspeitas em relação à morte de McLeod, e uma autópsia confirmou a causa do óbito. Ele estava 2,5 vezes acima do limite legal para dirigir alcoolizado e havia consumido uma combinação de drogas, fatores que contribuíram para a tragédia.

colin-davis-pJgSrU_e2Ks-unsplash

Imagem: Colin Davis/Unsplash

Apesar da natureza trágica da morte, o legista afastou a possibilidade de suicídio, enfatizando que Mike tinha planos para o futuro e mantinha um relacionamento amoroso com sua parceira.

Esse incidente serve como um lembrete sombrio dos perigos do consumo excessivo de álcool e drogas, sublinhando a necessidade de cautela e responsabilidade durante festas e celebrações. A família e amigos de Mike McLeod agora enfrentam a difícil tarefa de superar essa perda inesperada e trágica.