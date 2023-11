Pai força filha a conseguir um emprego mesmo que prejudique sua vida social na escola

Um homem usou o Reddit, a fim de desabafar sobre ter forçado sua filha, de 16 anos, a trabalhar após destratar atendentes de fast food. De acordo com ele, a decisão foi tomada como forma de ela se colocar no lugar dos trabalhadores, mesmo sua reputação na escola sendo comprometida.

“[Minha filha] estuda em uma escola particular que muitas famílias mais ricas colocam seus filhos. Minha esposa trabalha lá, então conseguimos um grande desconto no preço. Eu preferiria mandar as crianças para uma escola pública, mas nosso distrito escolar é uma droga”, iniciou o texto na rede social, por meio do usuário u/HappyPrior6383.

“Eu realmente não gosto de como as crianças agem naquela escola, a melhor maneira é que elas sejam esnobes. Meu ponto de ruptura foi quando meu outro filho enviou um vídeo de minha filha sendo extremamente rude com um funcionário de fast food”, continuou.

Decisão e conflito

Ao ver sua filha destratando o funcionário no vídeo, o pai resolveu ensinar uma lição à adolescente, o que causou conflito dentro do lar.

“Minha esposa e eu discutimos o assunto e concordamos que ela precisava conseguir um emprego para entender que essas pessoas merecem respeito e como é horrível para um cliente ser um idiota”, contou.

“Então ela tem trabalhado e lidado com todos os clientes. Ela odiou e saiu vazou a informação em sua escola de que ela tinha um emprego. Isso fez com que as pessoas não a convidassem para sair como costumavam fazer”, escreveu.

Segundo o pai, sua esposa quer deixá-la largar o emprego depois de sua filha ser ignorada pelos colegas. No entanto, o pai não achou correto.

“Acho que é melhor descobrir que eles nunca foram seus amigos e que ela deveria manter o emprego. Minha esposa crê que sou um idiota injusto e [minha filha] me odeia no momento”, finalizou.

