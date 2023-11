Noiva exige US$ 1.500 de convidados e cancela casamento

Cancelar um casamento é a última coisa que alguém quer fazer quando está se preparando para passar a vida com alguém que considera especial para ele. Mas às vezes os relacionamentos simplesmente não funcionam da maneira que planejamos. No entanto, uma noiva não tem esse luxo - porque seus convidados são a razão do cancelamento do casamento.

Imagem: Tara Winstead/Pexels

Segundo o Mirror, a noiva enviou um e-mail contundente para as pessoas em sua lista de confirmação de presença, dizendo-lhes que seu casamento foi cancelado porque poucos deles se comprometeram a enviar-lhe US$ 1.500 cada para financiar o custo da cerimônia "exclusiva".

A mulher, do Canadá, exigiu esse valor de cada um de seus convidados em vez de um presente, mas quando a maioria das pessoas se recusou a pagar a quantia impressionante, ela cancelou todo o casamento.

No e-mail, que foi originalmente compartilhado em uma postagem no Facebook de 2019 antes de ser republicado em sites de mídia social recentemente, incluindo Mumsnet e Twitter, a noiva chamada Susan escreveu: "queridos amigos, é com grande tristeza que estou anunciando o cancelamento do casamento. Peço desculpas por cancelar apenas quatro dias antes. Infelizmente, [noivo] e eu terminamos devido a alguns problemas recentes e irreparáveis. Decidimos encerrar nosso relacionamento e não prosseguir com nenhum processo futuro".

Imagem: Leeloo Thefirst/Pexels

Ela então culpou seus convidados pelo cancelamento, escrevendo: "eu especificamente, quero dizer, pedi especificamente presentes em dinheiro. Como poderíamos ter o casamento que sonhamos sem o financiamento adequado? Minha dama de honra prometeu US$5 mil junto com seus serviços de planejamento. Nós agradecemos e aceitamos em lágrimas. A família do meu ex se ofereceu para contribuir com US$3 mil".

"Portanto, nosso pedido de US$1.500 para todos os outros convidados não foi nada fora do comum. Tipo, deixamos isso claro. Se você não pudesse contribuir, não foi convidado para nosso casamento exclusivo,festa vitalícia. Depois de enviar os convites, apenas oito convidados confirmaram presença com seu cheque de US$1.500. Estávamos furiosos".

Para combater a lacuna financeira, o noivo de Susan sugeriu que eles fizessem um casamento barato e alegre em Las Vegas, ao que ela "riu na cara dele". E para piorar a situação, as ofertas em dinheiro que recebeu da dama de honra e da família do noivo foram retiradas, deixando o casal sem dinheiro para o grande dia.

Eventualmente, até seu noivo decidiu que já era o suficiente e, como ela descobriu, chamou-a de "vadia arrogante". O discurso épico e cheio de palavrões foi culminado por ela dizendo a todos que estava passando outubro e novembro "mochilando na América do Sul".