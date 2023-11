Mulher que trabalha de lingerie desafia críticas e ganha milhares

Rosie Clarke é uma mulher que desafia estereótipos e julgamentos. Ela trabalha como barmaid vestindo lingerie, e embora muitos critiquem sua escolha profissional, Rosie não se importa. Ela está ganhando milhares de dólares com sua carreira ousada, e sua história é inspiradora, como levantou o Daily Star.

Rosie, originalmente do Reino Unido, agora vive na Austrália, em Kalgoorlie, Western Australia. Ela se aventurou no mundo como uma "skimpy", uma barmaid que usa lingerie durante o expediente. Embora seu uniforme de trabalho receba muitos julgamentos, Rosie considera que essa decisão foi "transformadora" em sua vida.

A jornada de Rosie para se tornar uma "skimpy" começou devido à pandemia de COVID-19. Depois de chegar à Austrália com planos de fazer mochilão, ela logo se apaixonou pelo país e sua cultura, decidindo mudar-se em tempo integral. No entanto, a pandemia interrompeu seus planos de encontrar emprego no setor de mineração ou caminhoneiros.

Desesperada por trabalho, Rosie ouviu falar do "Boober Eats", um serviço de entrega de alimentos e bebidas em que os motoristas usam lingerie. Ela se candidatou e foi aceita rapidamente. Sua nova função exigia que ela se vestisse com um conjunto de lingerie colorida, aplicasse maquiagem, cílios postiços, bronzeado falso e estilizasse o cabelo.

De Boober Eats a skimpy

Rosie logo percebeu que essa carreira tinha potencial e continuou fazendo entregas de comida. No entanto, quando as restrições da pandemia foram relaxadas, seus colegas a convenceram a se tornar uma "skimpy", termo usado para descrever funcionárias de bares que usam lingerie durante o trabalho. Essa tradição na Austrália Ocidental existe há décadas, principalmente em cidades mineradoras.

O sucesso de Rosie não está relacionado apenas a sua vestimenta, mas à sua dedicação ao atendimento ao cliente. Ela conhece bem os gostos de seus clientes regulares, suas bebidas favoritas e faz questão de saber sobre suas vidas, incluindo suas famílias.

Ela afirma: "é sobre um excelente atendimento ao cliente, sempre cumprimentando, sabendo que Dave aparece nesse horário e gosta de sua cerveja extra gelada".

Com essa abordagem, Rosie conquistou gorjetas generosas de seus clientes, algumas chegando a mais de US$ 1.200. Ela descreve sua carreira como "transformadora" e agora atua como uma "skimpy" em tempo integral, viajando entre diferentes cidades na Austrália Ocidental. Além disso, como está ganhando bem, ela trabalha apenas quando deseja.