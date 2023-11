Mulher proíbe o marido de comer sua comida e causa uma grande briga

Uma mulher decidiu buscar no Reddit um suporte para uma grande crise que ela está vivenciando ao lado do marido. Em um relato com tons de desabafo, ela contou como a comida se tornou um ponto de atrito entre ela e seu marido.

Sem se identificar, a mulher conta que cresceu em uma família pobre e que em sua casa muitas vezes faltavam alimentos básicos. Com isso, ela conta ter se tornado uma pessoa apegada a comida e que costuma se controlar para comer com calma os alimentos que gosta.

“Meu marido, ao contrário, acredita que comida deve ser compartilhada e eu, na maioria das vezes, consigo me controlar e concordar com a opinião dele. O grande problema é que eu gosto de guardar as comidas que gosto de comer para que elas ainda estejam lá quando eu quiser comê-las, mesmo que seja uma semana ou um mês depois”, conta.

“Ele, por outro lado, come o que quer que seja e gosta de comer quase que imediatamente. Então quando chego em casa pensando em comer o que eu guardei, geralmente descubro que ele comeu completamente tudo”.

Ela não sabe como conversar com o marido

Segundo a mulher, assim que descobre que o marido comeu a comida guardada por ela, os dois acabam entrando em uma grande discussão.

“É a mesma coisa, eu tinha deixado de lado porque queria muito comer depois, e não acho justo ficar frustrada no momento em que estou ansiosa para comer porque ele não sabe se controlar e me deixar um pouco da comida”.

“A última briga foi quando comprei mousse de pato que queria comer com moricettes junto com a nossa filha. Meu marido pegou a mousse para comer quando eu disse a ele que eu estava guardando para comer depois, mas que tinha pão, queijo e frios para ele. Ele ficou bravo na mesma hora e me acusou de ‘tomar conta da comida’ dizendo que não era uma tragédia ele comer naquele instante, mesmo eu tendo acabado de chegar das compras”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está agindo corretamente e deve repensar a forma de se comunicar e dividir a comida com o marido.

“Você não agiu errado, eu cresci na mesma situação e tenho a mesma atitude. Tente conversar com seu marido e explicar seu ponto. Talvez porcionar os alimentos seja uma boa saída”, comentou uma pessoa.

“Entendo sua situação, comigo aconteceu a mesma coisa. Pegar as coisas que você compra sem sua autorização é errado”, finalizou outra.