Mulher é elogiada por resposta ousada a pedido de dividir a conta após encontro

Uma mulher está recebendo elogios nas redes sociais por sua resposta ousada a um homem que, na manhã seguinte ao encontro, pediu para dividir a conta, apesar de ter recusado seu dinheiro na noite anterior.

O casal, conhecido apenas como Jason e Anna, saiu para um encontro e, de acordo com o Mirror na Austrália, durante a noite, Jason acumulou uma conta considerável comprando bebidas extras. O total chegou a US$ 100 (cerca de R$ 530), mas Anna afirma que apenas US$ 25 (cerca de R$ 130) eram sua parte.

pexels-mike-jones-9052340

Naquela noite, ela ofereceu-se para dividir o custo de tudo com ele, mas Jason recusou e pagou o valor total. No entanto, na manhã seguinte, ficou claro que ele havia mudado de ideia, e ele enviou uma mensagem bastante surpreendente, pedindo não apenas a parte dela da conta, mas também mais dinheiro além disso.

Uma captura de tela de sua conversa por mensagem de texto foi compartilhada online, mostrando que ele escreveu: "tive uma ótima noite ontem! Depois de refletir, acho que vou aceitar a proposta de dividir o jantar. Vou ao jogo hoje e não percebi que gastei tanto ontem à noite. Você pode me enviar US$ 50 (cerca de R$ 260)?"

Mas Anna não aceitou e respondeu: "bom dia. Essa oferta expirou depois que saímos do restaurante. Divirta-se no jogo".

Muitas pessoas responderam à captura de tela, expressando seu choque com o pedido audacioso de Jason, muitos incapazes de acreditar em sua audácia.

Uma pessoa disse: "pagar por si mesmo não é a mesma coisa que dividir a conta. Você paga pelo que comeu e bebeu, ele paga pelo que comeu e bebeu. Você não deveria ter que pagar por ele". Enquanto outra pessoa comentou: "que palhaço. Todos os dias me pergunto como pessoas assim existem, há tantos caras mimados no mundo".

Alguém declarou: "como pessoa econômica, 'dividir a conta' é terrível. Eu peço algo com preço razoável, a outra pessoa pede como se fosse rica. Não, obrigado, não estou subsidiando sua sobremesa coberta de flocos de ouro". E outro usuário acrescentou: "essa pessoa não tem vergonha. É vergonhoso como homem pedir a uma mulher que divida a conta em um encontro".

Este episódio serve como um lembrete de que as expectativas em relação às despesas em um encontro podem variar amplamente e que a comunicação é fundamental para evitar mal-entendidos. Anna demonstrou claramente seu ponto de vista, e muitos concordaram com sua posição.