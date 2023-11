Morre iraniana que foi flagrada por guarda moral em trem

A jovem iraniana Armita Garawand, de 16 anos, foi enterrada em Teerã após falecer no sábado (28/10). Ela entrou em coma cerca de um mês atrás, após um suposto confronto com guardiões morais islâmicos no metrô da capital.

A mídia estatal noticiou sua morte no sábado, e o triste caso traz à memória o destino de Jina Mahsa Amini, uma jovem curda iraniana que também entrou em coma e faleceu após um incidente semelhante, em 2022.

Confronto

Armita Garawand foi confrontada por guardiões morais no metrô de Teerã, supostamente por não estar usando lenço na cabeça. As circunstâncias desse confronto levaram a um incidente trágico que a deixou em coma.

Repercussões

O caso de Armita Garawand reacende memórias do trágico destino de Jina Mahsa Amini, que também enfrentou um incidente semelhante e faleceu no ano passado, provocando protestos significativos no Irã. Conforme o 20 Minuten, a imposição do uso de lenços na cabeça continua a ser uma questão controversa no país.