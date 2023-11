Médicas alertam para risco de interromper o espirro

Muitas vezes considerado um ato incontrolável, o espirro é, na verdade, uma resposta do corpo para eliminar irritantes das vias aéreas. Ao contrário do senso comum, é possível interromper um espirro, mas fazê-lo pode ter sérias implicações para a saúde, de acordo com o Metrópoles.

A mecânica

Para compreender os riscos associados a interromper um espirro, é essencial entender a mecânica por trás dessa ação reflexa. Quando o nariz detecta uma grande quantidade de substâncias potencialmente prejudiciais, as células sensoras acionam o cérebro, alertando-o da ameaça. O corpo, então, se prepara para espirrar e eliminar esses invasores.

O espirro ocorre em duas fases distintas: uma inspiração rápida, seguida por uma contração do diafragma e dos pulmões que expulsa o ar do corpo, limpando as vias aéreas. É entre essas duas fases que se tem a oportunidade de interromper o espirro.

De acordo com as médicas Theresa Larkin e Jessica Nealon, professoras da Universidade de Wollongong, na Austrália, é possível parar um espirro segurando o nariz ou pressionando o dedo por baixo dele.

Os riscos

No entanto, as especialistas alertam que interromper um espirro não é aconselhável. Quando o nariz é bloqueado durante um espirro, a pressão nas vias aéreas do rosto aumenta significativamente, sendo de cinco a 20 vezes maior do que quando o espirro acontece naturalmente.

Um espirro comum já exerce uma pressão considerável no nariz, na boca e nas fossas nasais, equivalente a 30 vezes a pressão gerada por uma respiração pesada durante uma corrida.

Se um espirro for interrompido, essa pressão não encontra uma saída adequada e pode resultar em danos aos olhos, ouvidos, vasos sanguíneos e até mesmo causar o colapso pulmonar. Embora o risco seja baixo, há relatos de rupturas de aneurismas cerebrais e problemas na garganta.

A melhor abordagem

A recomendação das especialistas é simples: permita que o espirro ocorra naturalmente. No entanto, é aconselhável cobrir o nariz e a boca durante o espirro para evitar que as secreções se espalhem. Se desejar minimizar a necessidade de espirrar, evite o contato com irritantes das mucosas nasais ou tente controlar o espirro para que seja menos ruidoso.

Interromper um espirro pode ser tentador, mas os riscos associados a essa ação superam qualquer benefício momentâneo. Portanto, o melhor caminho é permitir que a natureza siga seu curso e adotar medidas higiênicas adequadas para proteger a saúde de todos.