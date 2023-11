McDonald's abandona colheres do McFlurry em favor de design sustentável

O notório gigante fast-food McDonald's anunciou na semana passada que estava dando adeus às suas icônicas "colheres McFlurry" em prol de um design mais sustentável.

A empresa começará a servir exclusivamente seus cremosos sorvetes com uma colher preta mais fina, em um esforço para combater o excesso de plástico descartável em suas embalagens, que lembram estranhamente canudos.

geonhui-lee-hWc_DKCietQ-unsplash

Imagem: Geonhui Lee/Unsplash

Desde o seu lançamento, as "colheres McFlurry" foram objeto de debates intensos. Com seu cabo oco, elas eram usadas para misturar os sorvetes da rede antes de serem entregues aos clientes. Agora, até o final de outubro, as lanchonetes estarão equipadas com um fuso reutilizável que pode ser trocado e limpo.

O McDonald's enfatiza que essa pequena mudança ajudará a reduzir o desperdício de plástico descartável em seus restaurantes, sem comprometer a qualidade do McFlurry. A empresa vê isso como uma vitória para todos os lados, pois continua a sua busca por práticas mais sustentáveis.

visual-karsa-rQ5kyBc9Eos-unsplash

Imagem: Visual Karsa/Unsplash

Essa mudança é a mais recente em uma série de iniciativas que o McDonald's tem implementado desde que anunciou, em 2021, seu compromisso de zerar suas emissões globais de gases de efeito estufa até 2050. Em 2021, a empresa foi responsável por mais de 57 milhões de toneladas de emissões de carbono, mais do que toda a Noruega, de acordo com um relatório divulgado pela própria empresa.

pexels-valeri-mak-12577317

Imagem: Valeri Mak/Pexels

Além de abandonar as colheres McFlurry, o McDonald's já substituiu alguns brinquedos de plástico do Happy Meal por produtos de papel 3D, adotou embalagens recicladas para alguns produtos e testou tampas sem canudo em algumas cidades dos EUA. Recentemente, a rede também anunciou planos de eliminar suas máquinas de refrigerantes self-service até 2032.

Segundo o Mirror, o McFlurry já passou por grandes mudanças na Europa, onde os sorvetes são servidos sem tampas de plástico em diversos países do continente e, por vezes, são fechados com tampas de "fibra moldada".

O McDonald's demonstra um compromisso sólido com a sustentabilidade e a redução de seu impacto ambiental, à medida que busca se alinhar com as crescentes preocupações globais em relação às questões ecológicas e ao uso de plástico descartável.