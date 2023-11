Kamo'oalewa: mistério lunar

Descoberto em 2016, o Kamo'oalewa é um asteroide peculiar que orbita o Sol, mas de maneira sincronizada com a Terra, mantendo-se relativamente próximo. Com dimensões modestas, variando entre 40 e 60 metros de comprimento, sua órbita é notavelmente estável. Esse misterioso corpo celeste despertou tanto interesse que a China planeja enviar uma missão para pousar em sua superfície em 2025, reporta o Mega Curioso.

Embora o Kamo'oalewa seja visível no céu por um curto período do ano, sua observação requer telescópios robustos devido ao seu tamanho diminuto. Até o momento, grande parte de seus segredos permanece envolta em mistério.

Em 2021, um estudo publicado na revista "Communications Earth and Environment" revelou que o espectro do kamo'oalewa difere dos asteroides convencionais, sugerindo uma possível ligação com as rochas lunares.

A teoria que ganhou força é a de que, após uma colisão entre a Lua e um meteorito, o asteroide tenha sido expelido da superfície lunar. Esse fenômeno não é incomum, já que tais impactos frequentemente lançam pedaços de corpos celestes no espaço, muitos dos quais se transformam em meteoritos ou caem de volta na Lua.

Recentemente, pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, conduziram um novo estudo, também publicado na mesma revista, que estimou as probabilidades desse tipo de evento.

Os resultados surpreenderam: havia uma probabilidade de 6,6% de que o asteroide se tornasse um co-orbitante da Terra e meros 0,8% de chance de que se transformasse em um quase-satélite. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu.

Comprovar que o kamo'oalewa é, de fato, um fragmento da Lua não apenas confirmaria sua existência como um quase-satélite, desafiando probabilidades remotas, mas também proporcionaria uma oportunidade única para determinar sua idade.

Para Aaron Rosengren, um dos principais autores do estudo, "os elementos desse corpo celeste podem fornecer informações cruciais sobre a formação da Lua e aprimorar nosso conhecimento sobre asteroides próximos à Terra".

O estudo de quase-satélites assume importância fundamental para entender e mitigar os riscos de colisões com a Terra, especialmente quando esses objetos escapam de suas órbitas, uma situação que pode ocorrer em determinados cenários. Esse conhecimento é essencial para garantir a segurança de nosso planeta diante das ameaças do espaço sideral.