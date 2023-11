Influenciadora é considerada culpada de ataque sexual a menino de 14 anos

Uma influenciadora de mídia social de 46 anos, cuja identidade não pode ser revelada por motivos legais, foi considerada culpada de agressão sexual a um menino de 14 anos após um julgamento de oito dias no Tribunal Distrital de NSW.

O júri, composto por oito homens e quatro mulheres, declarou a mulher culpada de duas acusações de relações sexuais agravadas com uma criança menor de 16 anos. Os veredictos provocaram suspiros de choque entre seus apoiadores presentes no tribunal.

molly-blackbird-a-xEUwYSPLw-unsplash

Imagem: Molly Blackbird/Unsplash

A influenciadora admitiu sentir atração pelo adolescente e beijá-lo na cama, mas alegou ter parado antes de ocorrer qualquer atividade sexual. No entanto, o júri rejeitou suas alegações e concluiu que ela praticou sexo oral no garoto de 14 anos, seguido de sexo com penetração.

Horas antes do ataque sexual, a mulher foi filmada realizando uma dança "sexualmente sugestiva" para o adolescente, que foi apresentada como evidência no tribunal. A promotora Emma Blizard destacou a ligação entre a influenciadora e o adolescente, na qual ela expressou sua atração por ele e afirmou que ele já era um homem.

A influenciadora alegou ter problemas com o álcool e não se lembrar do abuso sexual devido ao consumo excessivo de vinho naquela noite. Ela também afirmou ter dado "meio copo" de vinho à vítima antes do incidente.

erik-lucatero-nrHlQXDFUt0-unsplash

Imagem: Erik Lucatero/Unsplash

A sentença da influenciadora será determinada posteriormente pela juíza Sarah Hopkins, segundo o DailyMail.

Este caso chocante destaca a importância de abordar e punir casos de abuso sexual, independentemente do perfil dos acusados. O júri agiu de acordo com a lei para garantir justiça ao jovem de 14 anos que foi vítima de agressão sexual.