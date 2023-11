Influencer revela ter a ‘pior noite de sua vida’ em viagem de ônibus de 20 horas sem banheiro

Uma influencer compartilhou sua experiência de pesadelo a bordo de um ônibus com leito de 20 horas no Vietnã , que ela afirma não ter banheiros a bordo.

No TikTok , Mia Challiner detalhou sua terrível experiência que já foi visto por mais de três milhões de pessoas, como detalhado pelo site Daily Star. Ela afirma que ela e o irmão reservaram o ônibus noturno para viajar de Hanói, no norte do país, até a cidade histórica de Hoi An, na costa leste.

Mia afirma que quando eles reservaram a viagem pareceu “meio divertido” – mas não foi assim que ela se sentiu quando acabou.

Mia apareceu a bordo do ônibus com assentos parecidos com camas para dormir dentro de pequenos compartimentos individuais com cortinas de privacidade.

Ela também comprou alguns lanches para a viagem. Ela observou: “Eu digo lanches, mas literalmente acabei de comprar Coca e água, que rapidamente descobri que não iria beber. Ao fazer a reserva online, pudemos escolher quais assentos teríamos e escolhemos aqueles no top, que rapidamente percebemos que era uma decisão boba.

“No ônibus tivemos que tirar os sapatos e depois ir direto para nossos assentos. Ouça, eu não previ o fato de que não teria nenhum espaço de armazenamento. Já vi vídeos de pessoas com essas camas enormes, mas eu acho que não.”

Ela continuou: “Meu quarto tinha uma pequena cortina e me deram um cobertor e uma garrafa de água, que não toquei. Na verdade, não bebi durante toda a viagem de 20 horas porque descobri rapidamente que não havia banheiros. Na verdade, consegui dormir algumas horas com os joelhos dobrados e às 12h acordei com um homem andando pelos corredores gritando.

Ela observou: “Na minha cabeça eu pensei, certo, deve ser uma pausa para jantar e, felizmente, eu tinha comprado uma salada antes de entrar no ônibus, mas não, descobri que era apenas uma pausa para ir ao banheiro e acabei mijando com minha salada na mão.”

Mia notou que no final ela estava “delirante” por poder se sentir confortável e dormir durante a maior parte da viagem. Ela observou: “Às 6h, todos foram instruídos a descer do ônibus, mas ainda estávamos a uma hora de distância do nosso destino. Em seguida, fomos transferidos para outro ônibus e fizemos uma viagem de duas horas antes de finalmente entrarmos em um agarrão que nos levou ao nosso hotel”.

Nos comentários, centenas de pessoas concordaram com suas reações – sendo a parte mais chocante a falta de banheiros a bordo do ônibus.

Com informações do site Daily Star