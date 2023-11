Hezbollah: estaria o movimento pronto para uma guerra em grande escala contra Israel?

O grupo libanês Hezbollah tem lançado ataques contra as Forças de Defesa de Israel durante a ofensiva contra o Hamas, levantando a questão de sua prontidão para uma guerra em grande escala. Fundado há mais de 40 anos, o Hezbollah busca estabelecer um regime islâmico no Líbano e destruir Israel.

Estado dentro de um Estado

O Hezbollah, conhecido como "partido de Alá" em árabe, é considerado um "Estado dentro de um Estado" e controla extensas áreas xiitas no sul e leste do Líbano. Por um tempo, sua ala política e aliados mantiveram a maioria no parlamento libanês.

Preparação

Especialistas acreditam que o Hezbollah, apoiado pelo Irã, tem se preparado para uma guerra com Israel ao longo dos anos. No entanto, uma guerra em grande escala causaria sérios danos ao Líbano, pois Israel tem uma superioridade militar significativa.

O Hezbollah possui um grande número de combatentes e um extenso arsenal de mísseis, tanques e foguetes de artilharia. Se ocorrer um conflito, as infraestruturas israelenses podem ser gravemente afetadas, mas Israel também sofreria impactos.

Israel tem sido o principal inimigo do Hezbollah desde a ocupação do sul do Líbano pelo exército israelense. O Hezbollah também realizou ataques contra alvos israelenses no exterior, incluindo atentados na Argentina e no Reino Unido.

Apesar do histórico de confrontos, o Hezbollah não deseja se envolver profundamente no conflito entre Israel e o Hamas, pois isso pode minar sua posição política no Líbano. O movimento perdeu influência nas eleições libanesas em 2022, e o país enfrenta uma grave crise econômica.

Conforme a Euronews, no caso de um novo conflito de grande escala com Israel, o Hezbollah sofreria perdas significativas, e o Líbano enfrentaria consequências devastadoras.