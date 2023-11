Gastadores ou poupadores: quem são e como suas escolhas afetam a felicidade?

Uma pesquisa envolvendo 2 mil compradores americanos lançou luz sobre o eterno dilema: gastar ou economizar? Os resultados revelam não apenas os hábitos de consumo, mas também como esses hábitos impactam a felicidade e as finanças dos participantes, como levantou o New York Post.

O estudo constatou que 56% dos americanos se consideram "gastadores". Eles não hesitam em desembolsar dinheiro para adquirir o que desejam. Por outro lado, 34% se identificam como "poupadores", pessoas que só compram quando os itens estão em promoção ou se tornam necessários. Surpreendentemente, 10% dos entrevistados não se encaixaram em nenhum desses perfis.

Felicidade

Uma descoberta intrigante da pesquisa foi que, em comparação aos poupadores, os gastadores relataram maior satisfação em suas relações pessoais (78% x 63%), vida profissional (78% x 57%), vida pessoal (77% x 71%) e até mesmo na vida financeira (73% x 56%).

No entanto, quando se trata de gerenciar dinheiro, os poupadores têm a vantagem. Apenas 29% de sua renda anual total é destinada a compras diversas, enquanto os gastadores utilizam 38% de sua renda.

A pesquisa mostrou que 59% dos entrevistados "sempre" ou "frequentemente" consideram o impacto financeiro de grandes compras antes de decidir comprá-las. Mesmo os gastadores, conhecidos por suas despesas, são mais propensos a considerar o impacto financeiro de grandes compras (61%).

Cofrinho-Maitree-Rimthong-Pexels

Imagem: Maitree Rimthong / Pexels

Preparação

Os entrevistados revelaram que costumam avaliar a durabilidade (61%), a frequência de uso (57%) e a obtenção do melhor preço (55%) antes de fazer grandes compras. Além disso, 30% consideram a disponibilidade de financiamento ou opções de pagamento parcelado antes de tomar uma decisão.

A pesquisa também revelou que 40% dos entrevistados já estão planejando seu orçamento para as festas de fim de ano, reservando em média US$1.792 para presentes. Os gastadores planejam comprar 13 itens, enquanto os poupadores planejam apenas nove.

Para as compras de Natal, quase quatro em dez (39%) planejam usar serviços de compra agora e pague depois (BNPL) ou pagamento parcelado. No entanto, 43% afirmaram que não usam mais esses serviços durante a temporada de compras natalinas em comparação com o resto do ano.

Em resumo, a pesquisa demonstra que, embora os gastadores possam desfrutar de uma sensação maior de satisfação em várias áreas de suas vidas, os poupadores têm uma abordagem mais consciente para lidar com seu dinheiro.

Independentemente de ser um gastador ou poupador, a pesquisa enfatiza a importância de pensar cuidadosamente antes de fazer grandes compras e planejar o orçamento, especialmente durante a temporada de festas.