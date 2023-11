Gângster é encontrado morto na cela após cumprir 20 anos

David Stanners, conhecido como "Frog Eye", que cumpriu mais de duas décadas de prisão perpétua por seu envolvimento em um assassinato brutal, foi encontrado morto em sua cela de prisão na Irlanda. Stanners, um notório gângster de Limerick, estava cumprindo pena pelo assassinato do chefe de uma gangue rival, Kieran Keane.

Limerick gangland figure David ‘Frog Eyes’ Stanners found dead in jail https://t.co/B9safnb51E — The Irish Times (@IrishTimes) October 26, 2023

Na prisão de Mountjoy, em Dublin, Stanners foi descoberto inconsciente quando os guardas abriram a porta de sua cela.

O homem de 51 anos havia sido preso em relação ao assassinato de Keane, um crime que ocorreu em janeiro de 2003, como parte de uma violenta disputa em Limerick. Stanners e outros quatro membros de sua gangue sequestraram, torturaram e mataram Keane, deixando-o com as mãos amarradas nas costas antes de sua morte. A esposa de Keane, devastada, descreveu os assassinos como "animais".

Stanners foi considerado culpado de assassinato em novembro de 2003 e condenado à prisão perpétua. Ele fazia parte da temida gangue criminosa McCarthy/Dundon, juntamente com Dessie Dundon, Christy Costello, Anthony "Noddy" McCarthy e James McCarthy.

Após cumprir mais de duas décadas de sua sentença, Stanners foi encontrado morto, e o Serviço Penitenciário Irlandês anunciou que uma investigação completa será realizada para determinar as circunstâncias da morte.

Uma autópsia completa será realizada para estabelecer a causa exata, embora, neste momento, acredite-se que ele tenha morrido de causas naturais.

Exclusive: Slain mobster’s pals plan party after killer David ‘Frog Eyes’ Stanners dies in jail https://t.co/sJEWgxdNRl — Sunday World (@sundayworld) October 26, 2023

Stanners estava prestes a ser libertado nos próximos anos e era considerado um dos líderes da gangue McCarthy/Dundon, sendo considerado um indivíduo extremamente perigoso. Ele sempre alegou inocência, afirmando que estava em casa com sua família assistindo TV quando Keane foi sequestrado e assassinado.

A prisão de Stanners e seus comparsas foi vista como uma grande vitória na luta contra as gangues criminosas de Limerick na época. O Serviço Penitenciário Irlandês confirmou a morte sob custódia e anunciou que as circunstâncias seriam investigadas. A causa da morte será determinada pelo Gabinete do Médico Legista, informou o Mirror.