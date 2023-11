Festa da firma: funcionários comemoram em grande estilo na Disney com show do Coldplay

No último fim de semana, um magnata realizou uma comemoração de empresa verdadeiramente inesquecível. Ken Griffin, o visionário por trás das empresas de investimentos Citadel e Citadel Securities na Ásia, surpreendeu 1.200 de seus colaboradores, juntamente com suas famílias, com uma viagem espetacular à Disney. Este extravagante evento foi organizado para celebrar o 30º aniversário da Citadel e o 20º aniversário da Citadel Securities.

LEIA TAMBÉM: Avós de 90 anos ganham festa de Halloween e se vestem de personagens ‘up’

Durante três dias incríveis, os funcionários desfrutaram de uma festa nos parques da Walt Disney World Tokyo, que incluíram visitas ao Tokyo Disneyland e DisneySea. Para garantir que a experiência fosse impecável, todos receberam ingressos antecipados para as principais atrações, evitando assim filas e estresse.

Getty Images

O investimento nesta jornada luxuosa foi notável. Considerando o custo dos ingressos, Ken Griffin investiu uma quantia substancial, proporcionando aos seus colaboradores uma experiência única. Mas a celebração não se limitou apenas aos parques temáticos. Griffin também presenteou sua equipe com shows incríveis, incluindo performances exclusivas do Coldplay, Maroon 5, Carly Rae Jepsen e DJ Diplo.

Além das festividades na Disney, o magnata organizou outra surpresa especial para seus funcionários. Contratou os renomados músicos Maroon 5 e Calvin Harris para um concerto privado nas instalações da empresa.

Foto: reprodução / Citadel

A Citadel e a Citadel Securities, sob a liderança visionária de Griffin, expandiram consideravelmente nos últimos três anos, agora contando com uma equipe de mais de 400 colaboradores na Ásia. O compromisso de Griffin em proporcionar experiências únicas aos seus funcionários tornou-o verdadeiramente o chefe dos sonhos para muitos.

Fonte: NYPost

LEIA TAMBÉM: “Feliz demais para parar”: Idoso de 91 anos abre barbearia ao invés de se aposentar