Ex-estrela pornô revela do que sente mais falta após se casar

April Olsen, uma ex-estrela da indústria adulta que atuou em mais de 100 filmes, está revelando o que sente falta após deixar a indústria adulta, onde alcançou grande sucesso em seus três anos de carreira. Sua decisão de se afastar da indústria ocorreu após seu casamento, mesmo com o marido atuando em alguns de seus filmes.

April Olsen ingressou na indústria adulta como uma solução temporária para suas necessidades financeiras após concluir seus estudos. Ela nunca planejou seguir essa carreira a longo prazo.

Em uma conversa com a podcaster Holly Randall, ela compartilhou sua jornada: "meu processo de saída começou no momento em que entrei no set. Eu estava pensando 'ok, como vamos sair disso?' Eu pensava em fazer um plano de cinco anos, mas acabou sendo por volta de três, o que estou bem".

O casamento

O ponto de virada em sua decisão veio quando ela se casou. April Olsen compartilhou que seu casamento teve um impacto significativo em sua escolha de deixar a indústria, afirmando que a experiência a "transformou".

Seu marido, que era "indiferente" em relação à sua carreira, inclusive apareceu em alguns de seus vídeos durante a pandemia.

Agora, fora da indústria de entretenimento adulto, April pode falar abertamente sobre sua experiência. Ela explicou: "eu não preciso mais me preocupar em ofender um grande grupo de homens cujos sentimentos serão feridos se eu não disser que estou sempre muito excitada. Na verdade, eu nunca estou excitada? às vezes de manhã e depois isso desaparece ao longo do dia. Vou sentir falta das garotas, no entanto".

Abordagem profissional

April Olsen revela que adotou uma abordagem profissional durante sua carreira na indústria adulta, mantendo uma distância emocional. Agora, ela trabalha como coordenadora de intimidade para filmes e programas de televisão convencionais, segundo levantou o Daily Star.

Ela compartilha: "senti que não podia ser eu mesma, porque eu tinha que ser uma versão diferente que era? sempre desejosa de intimidade. Isso nunca fui eu, eu estou bem sem isso".

Sua jornada demonstra que, embora tenha tido sucesso na indústria adulta, April Olsen optou por seguir um caminho diferente após seu casamento, permitindo que ela seja mais autêntica e siga sua verdadeira paixão.