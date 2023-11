‘Estou agindo da forma que eles me ensinaram’, diz filho ao ser repreendido pelos pais

Um rapaz decidiu pedir ajuda no Reddit depois de se ver diante de um dilema com seus pais. Sem se identificar, ele conta como decidiu não pagar para os pais e irmãos comparecerem ao seu casamento.

Segundo o rapaz, ele é o filho do meio tendo um irmão mais velho considerado o “filho de ouro” dos pais, e uma irmã mais nova, a “menininha do papai”. Por conta disso, ele revela que passou sua vida à sombra dos irmãos.

“Tive muitos problemas com isso, mas meus pais não se importaram a me ajudar. Quem me deu apoio e um direcionamento na vida foi minha orientadora do ensino médio. Ela viu alguma coisa em mim que meus pais não viram, e não se envolveram na minha educação”, conta o rapaz.

“Graças a minha orientadora, eu fiquei motivado e consegui uma bolsa integral, o que foi bom porque meus pais não se preocuparam com a minha formação”, revela.

“Agora, aos trinta anos, estou planejando meu casamento, que será em uma pequena viagem com apenas seis convidados. Estamos pagando pela viagem de todos, meus futuros sogros, meu cunhado, minha cunhada e meus avós maternos. É isso. Futuramente faremos uma grande festa para amigos e familiares”.

Os pais não concordaram

Seguindo com seu relato, o homem conta que não se preocupa em falar com seus pais e irmãos, assim como eles não se preocupam em falar com ele. No entanto, eles acabaram descobrindo sobre o casamento e não ficaram contentes.

“Eles todos querem ir e eu disse que são bem-vindos. Eles então perguntaram se eu precisava de algo para definir a viagem deles e eu disse que eles é quem devem se responsabilizar por isso. Eles foram convidados, mas eu não vou pagar”.

“Depois disso, meus pais disseram que me criaram melhor do que isso e que eu estava pagando a viagem da família da minha noiva, o que não é verdade já que é ela que está pagando”.

Leia também: Pai se recusa a seguir tradição familiar com o filho e causa uma briga

“As mesmas pessoas que faltaram à minha formatura do ensino médio e da faculdade, entre outras coisas. Eu respondi que estava feliz por eles quererem ir ao casamento, mas que entenderia se não fossem. E afirmei que eles me criaram para pensar que não sou parte da família, então estou me comportando assim”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele agiu exatamente como deveria agir.

“Você agiu corretamente! Parabéns pelo seu casamento, aproveite seu dia”, comentou uma pessoa.

“Eles disseram algo em resposta? Parabéns pelo casamento, você fez o que deveria ser feito”, finalizou outra pessoa.