Esquizofrênico insere dois pregos no escroto seguindo "comando de pessoa imaginária"

Um caso médico chocante vindo da Tunísia revelou que um homem de 23 anos com esquizofrenia inseriu dois pregos em seu escroto, alegadamente seguindo o "comando de uma pessoa imaginária". Cirurgiões precisaram remover os pregos em um procedimento delicado, mas os testículos do homem permaneceram intactos.

O incidente foi detalhado em um relato médico, onde profissionais de saúde da Tunísia compartilharam os pormenores do ocorrido. O homem, que não havia sido previamente diagnosticado com qualquer condição de saúde mental, chegou ao hospital reclamando de dor em seu testículo dois dias após o incidente.

Após avaliação por psiquiatras, o diagnóstico de esquizofrenia foi feito, com a conclusão de que a automutilação ocorreu durante um episódio de delírio.

O caso é notável, pois, segundo os médicos do Hospital La Rabta, em Tunis, é o primeiro envolvendo um homem esquizofrênico inserindo um objeto em seu escroto, segundo levantou o Daily Mail. Eles observam que pacientes esquizofrênicos costumam inserir objetos na boca ou no reto, mas a inserção de um corpo estranho no escroto é inédita em sua experiência médica.

Dor

O paciente relatou aos médicos do departamento de Urologia do hospital que estava sofrendo com dor no escroto há dois dias. Após ser questionado pelos médicos, ele admitiu ter inserido dois pregos em seu escroto, um dos quais media 6 cm.

Exames mostraram que um dos pregos, o mais espesso, perfurou o escroto em dois pontos. Uma radiografia da região pélvica revelou que um segundo fragmento de prego menor estava alojado abaixo da sínfise púbica, a junção entre os ossos pélvicos esquerdo e direito.

O paciente recebeu uma vacina antitetânica, pois protege contra a condição potencialmente fatal causada por bactérias que entram em uma ferida.

Os médicos removeram tecido morto e infectado, realizaram uma limpeza minuciosa da ferida e removeram o prego. Surpreendentemente, o paciente não sofreu danos duradouros em seus testículos ou no epidídimo, o tubo que armazena o esperma.

Pessoa-angustiada-Inzmam-Khan-Pexels

Imagem: Inzmam Khan / Pexels

Esquizofrenia

O paciente recebeu alta do hospital no dia seguinte e foi encaminhado ao departamento de Psiquiatria, onde seu diagnóstico de sérios problemas de saúde mental foi confirmado. Os médicos prescreveram antipsicóticos, medicamentos que reduzem e controlam os sintomas da esquizofrenia, incluindo delírios e alucinações.

O relato médico destaca que casos de remoção de objetos presos no escroto são, felizmente, raros. No entanto, o atraso na busca de ajuda é comum devido aos sentimentos de vergonha e constrangimento. Quando ocorrem, esses incidentes podem resultar em complicações graves, como a perda de tecido testicular ou estenoses uretrais.

Eles observam que, no caso em questão, o paciente sofria de esquizofrenia e inseria objetos em seu escroto sob o "comando de uma pessoa imaginária". A autoinserção de corpos estranhos no escroto ou no trato urinário inferior pode ter várias causas, incluindo fatores psicológicos e psiquiátricos, como doença mental, transtorno de personalidade borderline, abuso de drogas e migração de outros órgãos.

A causa da esquizofrenia não é completamente compreendida, mas acredita-se que seja uma combinação de fatores genéticos, anormalidades na química cerebral e/ou possíveis infecções virais e distúrbios imunológicos. Os sintomas da esquizofrenia geralmente começam entre os 16 e 30 anos e incluem alucinações, pensamentos e fala confusos e o desejo de evitar o contato com outras pessoas.