Especialista alerta sobre perguntas a se evitar ao final de uma entrevista de emprego

Entrevistas de emprego são momentos cruciais para impressionar os empregadores e garantir que a vaga seja a certa para você. No entanto, um especialista em carreiras adverte que fazer as perguntas erradas no final da entrevista pode prejudicar a relação com o empregador.

Robbie Bryant, especialista em Carreiras e Educação do Open Study College compartilhou, em artigo publicado pelo Mirror, as seis perguntas a evitar e suas sugestões para substituí-las.

1. Como posso impressioná-lo?

É uma questão a ser evitada. Robbie explica que as respostas podem geralmente ser encontradas na descrição do cargo. Em vez disso, ele recomenda fazer perguntas mais específicas com base nas responsabilidades listadas, mostrando um interesse mais profundo.

2. Posso trabalhar em casa?

Pode parecer inadequado em uma entrevista. Embora muitas empresas ofereçam opções de trabalho remoto, perguntar sobre isso pode dar a impressão de que você não está disposto a comparecer pessoalmente, o que pode afetar suas chances. Em vez disso, pergunte sobre a programação semanal, atividades sociais no trabalho e o ambiente do escritório.

3. O que a empresa pode me oferecer?

Não é a melhor maneira de abordar os benefícios do emprego. Em vez disso, pergunte sobre as políticas da empresa das quais eles estão mais orgulhosos. Isso demonstra interesse genuíno e oferece uma visão dos benefícios.

4. O salário é negociável?

É uma pergunta delicada. Robbie aconselha que o momento é crucial, e é melhor deixar essa pergunta para estágios posteriores da entrevista. Certifique-se de que o empregador esteja realmente interessado em você antes de tocar no tópico.

5. Por que devo trabalhar para você?

Pode parecer abrupto e desconfortável. Lembre-se de que você está sendo entrevistado para a vaga, não o contrário. Essa pergunta pode surpreender negativamente o empregador e não é apropriada.

pexels-thirdman-5256998

6. A que horas termina o expediente?

Também deve ser evitada. Mostrar uma atitude positiva e interessada no início é essencial. Em vez disso, pergunte aos funcionários o que eles mais gostam de trabalhar na empresa, o que cria uma imagem positiva do ambiente de trabalho.

Lembre-se de que uma entrevista de emprego é uma oportunidade de duas vias. Enquanto você procura impressionar o empregador, também deve garantir que a empresa seja adequada para você. Evitar essas perguntas e seguir as sugestões de Robbie pode ajudar a criar uma impressão positiva no final da entrevista e fortalecer suas chances de sucesso. Mantenha a comunicação aberta e construa uma relação sólida com o empregador.