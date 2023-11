Chimpanzés desafiam "teoria da avó": menopausa torna-se um enigma evolutivo

Um estudo revelador sobre um grupo de chimpanzés fêmeas em Uganda está lançando luz sobre a menopausa, um fenômeno até então considerado exclusivo dos seres humanos e de algumas baleias dentadas. No entanto, em vez de fornecer respostas claras, as descobertas estão gerando mais perguntas sobre a evolução da menopausa.

A "teoria da avó" proposta pela primeira vez na década de 1950, sugere que a menopausa pode ter evoluído porque as avós desempenham um papel importante no cuidado dos filhos de seus filhos, aumentando as chances de sobrevivência das gerações mais jovens.

No entanto, a nova pesquisa sobre os chimpanzés do Parque Nacional Kibale, no oeste do Uganda, desafia essa teoria.

pexels-rdne-stock-project-6539938-1

Imagem: RDNE Stock project/Pexels

Ao contrário do que se observa nas sociedades humanas, os chimpanzés não demonstram esforços para cuidar dos outros após a menopausa. As mulheres mais velhas geralmente não vivem perto de suas filhas e não cuidam dos netos, o que coloca em dúvida a hipótese da avó como explicação para a menopausa nesses primatas.

fabrizio-frigeni-DfLemkYDMcs-unsplash

Imagem: Fabrizio Frigeni/Unsplash

A menopausa é um fenômeno raro na natureza, sendo os humanos e algumas espécies de baleias dentadas os únicos exemplos conhecidos até agora. Em humanos, a menopausa ocorre normalmente entre os 45 e 55 anos, marcada pela diminuição da produção de estrogênio e a interrupção da ovulação.

mike-doherty-iyVSCp0ZUj0-unsplash

Imagem: Mike Doherty/Unsplash

Os cientistas têm lutado para explicar por que a menopausa evoluiu, uma vez que seus benefícios evolutivos são um mistério. Para abordar essa questão, os pesquisadores calcularam uma métrica chamada representação pós-reprodutiva (PrR) e descobriram que as chimpanzés da comunidade Ngogo têm um PrR de 0,2, o que significa que vivem cerca de 20% de suas vidas após a menopausa.

national-cancer-institute-tV-RX0beDp8-unsplash

Imagem: National Cancer Institute/Unsplash

A pesquisa também mostrou que, sob certas condições ecológicas, a menopausa e a sobrevivência pós-reprodutiva podem ocorrer em um sistema social que difere significativamente dos seres humanos e não envolve o apoio das avós.

As descobertas levantam questionamentos importantes sobre a evolução da menopausa, destacando que o mistério que envolve esse fenômeno está longe de ser resolvido. A pesquisa foi publicada na revista "Science', e os cientistas continuam sua busca por respostas para esse enigma evolutivo que afeta tanto os humanos quanto os chimpanzés.