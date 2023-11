Chá de bebê é cancelado após pai ‘fazer piada’ com tema delicado

A chegada de um bebê na família é sempre um motivo de comemoração, no entanto, uma tia revelou como um comentário de seu irmão a fez decidir cancelar completamente o chá de bebês que celebraria a chegada de sua sobrinha.

Em um desabafo no Reddit, a mulher revela que é a irmã mais velha entre 4 irmãos, sendo também a única mulher da família. Por conta disso, ela sempre acabou sendo uma “segunda mãe” para os irmãos, que são trigêmeos.

Recentemente, um de seus irmãos se casou e revelou que ele e a esposa estão à espera de uma menina.

“Sou muito próxima desse meu irmão e da esposa dele, e até mesmo ela ficou animada em me ter como tia de seu bebê. Eu já amo minha sobrinha e pretendo mimá-la da forma que for possível. Além disso, há 2 anos eu tive um aborto espontâneo e foi um momento difícil para mim, então ter um bebê na família está sendo emocionante”.

“Por outro lado, meu irmão é muito tradicional e quer ser o provedor da família. Ele e a esposa querem um chá de bebê, mas isso significaria gastar uma grande quantia de dinheiro que eles não podem, então eu e meu marido nos oferecemos para pagar pela festa”, revela a mulher.

As coisas desandaram

Segundo o relato, depois de concordar em pagar pelo chá de bebê da sobrinha, a mulher acabou se envolvendo em uma situação delicada com seu irmão. Durante um jogo de futebol, na presença de seus amigos e familiares, o irmão dela fez um comentário que a deixou completamente destruída.

“O assunto dos bebês veio em meio ao jogo e meu irmão fez uma piada dizendo que estava feliz que ele e a esposa estavam trabalhando para serem os primeiros a ter um filho, e que era bom ser o primeiro irmão em algo”.

“Isso doeu muito em mim, lembrei de quando eu e meu marido recebemos a notícia e ficamos arrasados. Levei tempo para me curar. Fui para casa chorando e sem conseguir acreditar na forma como ele agiu. Então mandei uma mensagem falando que não vamos mais pagar pelo chá de bebê por conta da atitude horrível dele. Ele reclamou com o restante da família e agora todos estão tentando me cobrar por isso”.

“Minha cunhada não concordou com a atitude do meu irmão e pediu desculpas por tudo isso. Ela entende minha decisão, mas meu irmão acha que não está fazendo nada de errado. Eu ainda quero tentar dar um chá de bebê para minha cunhada e não quero arruinar meu relacionamento com minha sobrinha, mas não sei como fazer isso sem validar a atitude do meu irmão”.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em sua decisão.

“Você está correta em sua decisão. Nós perdemos um bebê há 33 anos e ainda sentimos pelo que aconteceu. Muitas pessoas não entendem essa dor até que aconteça com elas”, comentou uma pessoa.

“Você está certa e o que seu irmão fez não foi uma piada. Ele agiu de forma cruel e pensada”, finalizou outra.