Caçador de ursos resgatado após 16h perdido na floresta

Um caçador de ursos que havia desaparecido na densa Floresta Nacional de Pisgah, na Carolina do Norte (EUA), enfrentou um verdadeiro pesadelo, sendo encontrado após uma operação de resgate extenuante que durou 16 horas.

O esforço de resgate, que envolveu um helicóptero Black Hawk e mais de 60 equipes de emergência, resultou no resgate bem-sucedido do homem, que sofreu ferimentos graves durante o incidente, informou a People.

O drama começou quando o caçador se perdeu na noite de quarta-feira da semana passada, desencadeando uma resposta imediata das autoridades locais. McDowell County Emergency Management e a afiliada da ABC WLOS-TV coordenaram o esforço de resgate, enviando equipes de emergência para a vasta área da floresta onde o caçador foi visto pela última vez.

steven-kamenar-MMJx78V7xS8-unsplash

Imagem: Steven Kamenar/Unsplash

O homem caiu em uma região conhecida por seus penhascos rochosos, agravando ainda mais a complexidade da operação de resgate. Durante sete horas ininterruptas durante a noite, as equipes de emergência trabalharam incansavelmente para elaborar um plano que finalmente o trouxe de volta à segurança.

O resgate não foi uma tarefa fácil, envolvendo diversas agências locais, estaduais e federais, além do uso do helicóptero Black Hawk, algo inédito no condado. William Kehler, diretor dos serviços de emergência do condado de McDowell, descreveu o esforço como "uma operação de equipe massiva que perdurou por horas".

y-s-srquR48Sd6E-unsplash

Imagem: Y S/Unsplash

Os membros da Guarda Nacional da Carolina do Norte a bordo do Black Hawk realizaram o "resgate técnico" com sucesso, tirando o homem do terreno íngreme. Em menos de 20 minutos, outro helicóptero estava pronto para transportá-lo ao centro de trauma do Mission Hospital.

andy-holmes-xXXUTYzndfo-unsplash

Imagem: Andy Holmes/Unsplash

Apesar do resgate bem-sucedido, ainda não está claro como o caçador sofreu os ferimentos. A Floresta Nacional de Pisgah, uma área repleta de picos altos, cachoeiras e densa vegetação, possui desafios únicos para os aventureiros, mas o trabalho árduo das equipes de resgate e o uso do helicóptero Black Hawk garantiram que este caçador sobrevivesse a um incidente que poderia ter terminado em tragédia.