Bebê morre após médicos não administrarem injeção vital, mas dizem à mãe que tudo foi feito

Naomi e Alex Moris-Patto deram as boas-vindas ao seu filho William no Hospital Addenbrooke, em Cambridge, no dia 27 de julho de 2020. No entanto, sete semanas depois, William faleceu devido a uma hemorragia cerebral, após médicos não administrarem uma injeção vital de vitamina K, apesar das preocupações da mãe, segundo artigo do Mirror.

O inquérito revelou que o hospital Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust considerou a morte de William como "negligência". A mãe, Naomi, descreveu o sofrimento como "devastador" e espera que sua trágica história previna futuras ocorrências semelhantes.

"A descoberta de que a negligência levou à morte dele é devastadora. Não há como trazer William de volta, mas esperamos que isso evite que isso aconteça novamente", disse ela.

William nasceu prematuramente, com 34 semanas, o que o tornava vulnerável à deficiência de vitamina K. Esta vitamina é essencial para a coagulação sanguínea e a prevenção de hemorragias. Infelizmente, ele não recebeu a injeção necessária após o nascimento, levando a uma hemorragia intracraniana espontânea.

A coroner, Ms. Skinner, concluiu que a morte de William foi resultado de causas naturais agravadas pela negligência médica. Ela afirmou que se a injeção de vitamina K tivesse sido administrada, a morte poderia ter sido evitada.

O Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust emitiu um pedido de desculpas à família de William e expressou suas sinceras condolências. Eles garantiram que os processos estão sendo constantemente revisados para evitar erros semelhantes no futuro.

Naomi e Alex enfrentaram um processo difícil e emocional durante o inquérito. Eles compartilharam suas preocupações sobre possíveis riscos para futuras vidas devido a erros sistemáticos. Enquanto o inquérito trouxe algum alívio, eles continuam preocupados com a segurança de outros bebês e esperam que esta tragédia ajude a impedir futuras negligências.

Esta triste história destaca a importância da vigilância médica adequada e da administração de tratamentos essenciais para recém-nascidos. A perda de William Moris-Patto é uma lembrança dolorosa de como erros médicos podem ter consequências devastadoras.