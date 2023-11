Avós de 90 anos ganham festa de Halloween e se vestem de personagens ‘up’

Um vídeo postado pela neta do casal @sariomente no TikTok mostrou a dupla vestida de Carl e Russell e tem chamado a atenção dos seguidores.

O avô é visto usando um chapéu marrom, gravata borboleta preta e óculos pretos grossos, enquanto a avó usa um uniforme de escoteira marrom, completo com uma faixa cheia de distintivos, uma bandana laranja e uma mochila grande.

LEIA TAMBÉM: ‘Como de tudo’ diz Maria, com 103 anos. Brasil celebra 37 mil ...

O vídeo mostra o casal fantasiado participando da festa de Halloween, comendo sobremesas, dançando ao som da trilha sonora de “Up” e posando para fotos. Em um clipe, o vovô é visto tentando amarrar balões em sua bengala.

O vídeo com a legenda “POV: Seus avós de 90 anos se vestem como Russell e Sr. Fredrickson” desde então se tornou viral, acumulando mais de 11 milhões de visualizações e milhares de comentários.

As doces interações e celebrações do casal, juntamente com o conhecido enredo comovente do filme, levaram centenas de usuários ao limite.

LEIA TAMBÉM: Viver cem anos com saúde? Novo estudo com amostras de sangue ...

“Querido senhor, não sabia que iria chorar esta noite”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Estou chorando, isso é tão fofo”.

Outros usuários elogiaram o figurino e a criatividade do casal. Um usuário escreveu: “Ok, essa é a melhor fantasia de Halloween que já vi”.

Outro comentou: “Não sei se há um vencedor geral para a melhor fantasia de Halloween, mas deveria haver”.

Milhares de usuários comentaram sobre o quão adorável o casal era, e sua neta confirmou que eles também agem assim na vida real.

“Eles são realmente os mais fofos”, escreveu @sariomente em resposta a outro comentário.

LEIA TAMBÉM: Influenciadora fitness de 78 anos perde quase 40kg – Metro World ...