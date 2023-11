Confira as previsões desta quarta-feira (1°) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot.

Áries

O louco

Ao contrário do que você imagina, esta carta é um bom presságio, significa que a mudança que você decidiu no seu trabalho traz ótimas perspectivas. Você inicia uma etapa de recuperação econômica, necessária para terminar este ano com conforto e sem compromissos. Por enquanto, você só pensa na sua estabilidade e sente que não está pronto para um novo relacionamento. O momento do amor chegará quando você menos imaginar e pare de fechar as portas do seu coração quando aquele alguém que está muito próximo quiser te conquistar.

Touro

O Ás de Ouros

A energia positiva está em você esta semana, porque comemora triunfos e porque conclui estudos que o ajudarão a crescer profissionalmente. O dinheiro flui e você deve estar atento para economizar para ter uma solução no futuro. Sua profissão vai te dar uma satisfação que você nunca imaginou, promoção, melhor salário e projetos nos quais você queria comandar. Esta carta também lhe diz que o seu tempo de solidão acabou, que entra na sua vida uma pessoa que vai fazer o seu coração bater e com quem você poderá se consolidar.

Gêmeos

O Rei Dourado

É uma carta muito positiva e diz que nos próximos dias você terá muito sucesso, além de um bom presságio nos negócios. Existe estabilidade e isso gera tranquilidade na sua vida pessoal. Esta semana você deve se reorganizar e planejar porque vai liderar novos projetos e isso lhe trará benefícios financeiros muito bons. A carta também informa que você alcançará acordos importantes com seu parceiro para uma convivência saudável e para seguir em frente com humildade, mas com muito amor que os fará se consolidar ainda mais.

Câncer

O homem enforcado

Nos próximos dias você deve ter a melhor atitude para terminar tudo o que tem lhe causado estresse para que possa se concentrar nos novos projetos que surgirão daqui para frente. Se você resolver isso rapidamente, os frutos do que está por vir serão maravilhosos. Caso contrário, as coisas vão estagnar. A carta avisa que você não está bem emocionalmente e que isso o impede de atuar em outros aspectos da vida. Sacuda o mal, preencha-se com a energia maravilhosa do amor familiar e volte com o pé direito para dar tudo de si. Dê amor ao seu parceiro, ele é o seu apoio e o seu refúgio nos momentos difíceis.

Com informações da revista Nueva Mujer