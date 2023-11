Adolescente de 16 anos é expulsa de casa pela prima que afirma não aguentar a jovem

Uma mulher decidiu compartilhar uma situação inusitada envolvendo o relacionamento com sua prima, uma jovem de 16 anos que vive momentos complicados. Contando sua história no Reddit, a prima da adolescente explicou em detalhes os motivos que a fizeram se recusar a receber a jovem em sua casa.

Sem se identificar, a mulher explica que sua prima tem uma vida complicada em comparação com outras pessoas, crescendo em um ambiente complicado e sendo acolhida pela avó. No entanto, após entrar em um relacionamento “com pessoas erradas”, a jovem acabou se envolvendo com álcool e drogas, passando a ter atitudes abusivas com a avó e até mesmo a roubar itens de casa.

“Ela também anda com uma faca em sua mochila e, por conta de todos estes comportamentos, foi colocada aos cuidados de um lar adotivo que lhe ofereceu todo apoio possível”.

“Eu, que tenho 20 anos, acabei de passar por um momento delicado na minha gravidez, mas tudo deu certo e demos as boas-vindas a nossa filha. Porém, durante minha gravidez, minha prima me procurou dizendo que tinha passado por um aborto espontâneo e que precisava do meu apoio. Acontece que ela mentiu e só estava buscando por atenção”.

“Fiquei com raiva no começo, mas depois deixei passar porque ela é uma criança e precisa de atenção”, revela a mulher.

Ela precisou dizer não

Seguindo com seu relato, a mulher explica que após o nascimento de sua filha a prima decidiu que não quer mais permanecer no lar adotivo em que está e que deseja morar na casa dela, o que a fez receber algumas ligações do Serviço Social.

“Eles ligaram para discutir os desejos da minha prima e eu disse que não posso recebê-la em minha casa porque tenho 20 anos e um bebê recém-nascido. Não tenho como cuidar de uma adolescente de 16 anos que não é confiável e tem histórico de comportamento violento e abusivo”.

“Eu estou com medo de que ela faça algo enquanto estamos cuidando do bebê ou por conta do choro dela. Nós moramos no campo e temos uma única câmera em casa, então também tenho medo dela fugir pelos fundos ou permitir que alguém entre aqui e roube alguma das coisas caras que meu companheiro tem”.

“Os serviços sociais parecem não ver isso e seguem ligando para mim, além da minha prima que também liga direto dizendo que ninguém se importa com ela e que sou uma idiota porque ela é apenas uma criança. Eu estou errada? Não sei como lidar com essa situação”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela está correta e zelando pelo bem-estar de sua família.

“Infelizmente ela ‘é uma criança’ que aprendeu a mentir e a ser abusiva. É triste ela ter essa vida, mas você precisa zelar por sua família e sua recém-nascida”, comentou uma pessoa.

“Ela não parece uma pessoa confiável e você não deve deixá-la perto da sua filha de forma alguma”, finalizou outra.