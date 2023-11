Vida na vizinhança abalada por escândalo: "deixei meu marido pelo vizinho", desabafa mulher

Em um mundo ideal, ter uma rede de apoio de vizinhos é essencial quando você se muda para uma nova casa. Alguém para ajudar com as crianças, levar o lixo para fora durante as férias e, geralmente, uma sensação de comunidade. No entanto, essa harmonia na vizinhança pode ser abalada por um drama escandaloso que parece se espalhar como fogo na grama seca, segundo levantou The Mirror.

Foi exatamente o que aconteceu quando uma mulher teve um caso e fugiu com seu vizinho, que também acontecia de ser o parceiro de um amigo próximo. Ela deixou seu marido devastado e seu filho de 8 anos.

Apesar de estar em bons termos com seu ex-parceiro, parece que a comunidade foi muito menos compreensiva. Um casal chegou ao ponto de proibir a filha de brincar com o filho dela.

Essa história repleta de drama foi compartilhada com a coluna de conselhos anônimos 'Dear Prudence', do Slate, que recebe centenas de relatos de pessoas buscando orientação para seus dilemas. Desde casos de traição até conflitos familiares e problemas de convivência, nada está fora de discussão.

A mulher escreveu à coluna para explicar como seu caso amoroso a tornou o centro das atenções na rua, prejudicando seu relacionamento com um casal de vizinhos, mesmo estando distante dos cônjuges infiéis.

Ela disse: "meu problema é com nossos outros vizinhos, os Barclays. Meu filho de 8 anos é o melhor amigo da filha deles, de 9 anos, e ela costumava ficar na nossa casa depois da escola. Desde o meu caso, eles se recusam a falar comigo e proibiram a filha de ir à nossa casa quando estou lá".

Traumas

Ela continua explicando que o casal chegou ao ponto de bloquear e excluir o número dela, cortando completamente os laços. Quando ela os abordou para entender o motivo, disseram que acreditam que ela traiu completamente a amizade deles com seu caso, mesmo que eles não estivessem diretamente envolvidos.

A mulher acredita que o desgosto deles se deve a uma experiência pessoal de infidelidade que afetou o relacionamento deles. Ela acrescentou: "eu concordo que traí a esposa do meu parceiro de caso; éramos amigos. Mas eles? O interessante é que o Sr. Barclay teve um caso cinco anos atrás. Acredito que o tratamento silencioso deles seja resultado da raiva equivocada da Sra. Barclay em relação ao marido (ela também evita a mulher com quem ele traiu)".

Em busca de apoio para reverter essa situação em prol de seu filho e da amizade próxima da filha deles, a mulher recorreu ao Dear Prudence. Ela perguntou se havia algo que pudesse fazer para ajudá-los a reconsiderar seu julgamento.

A colunista afirmou que o tratamento que ela recebeu não parecia justo e destacou a importância de priorizar as crianças nessa situação delicada. É uma lição sobre como dramas pessoais podem afetar toda a vizinhança, especialmente quando os filhos estão envolvidos.