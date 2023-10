Veterinária alerta: fantasias de Halloween podem ser perigosas para animais de estimação

Seu fiel amigo peludo pode não estar se divertindo tanto quanto parece ao vesti-lo para o Halloween. A veterinária Dra. Anna Foreman, da Everypaw Pet Insurance, divulgou os perigos ocultos que podem ameaçar a saúde de seu animal de estimação.

Segundo a Everypaw Pet Insurance, as pesquisas por "fantasia de Halloween para cachorro DIY" aumentaram 467% nos últimos três meses, enquanto as pesquisas por "fantasia de Halloween para animais de estimação" cresceram 555% no mesmo período.

braydon-anderson-wOHH-NUTvVc-unsplash

Imagem: Braydon Anderson/Unsplash

Fantasias DIY perigosas para cães

A Dra. Anna Foreman emitiu um alerta urgente para os proprietários de animais de estimação após várias fantasias perigosas para cães DIY se tornarem virais no TikTok. Em um vídeo viral, dois cães foram vistos presos um ao outro por uma mola, incapazes de se mover independentemente.

Ela alerta que a mola pode representar riscos de estrangulamento e afetar a liberdade de movimento dos animais, prejudicando seu bem-estar.

Além das fantasias DIY, outra tendência preocupante é pintar ou tingir os pelos dos animais de estimação. A Dra. Anna enfatiza que essa prática não beneficia os animais e pode causar sérios problemas.

nika-benedictova-YpZiY2-koE8-unsplash

Imagem: nika-benedictova/Unsplash

Ela adverte sobre o risco de toxicidade devido ao uso inadequado de corantes e tintas para cabelo humano, que podem ser prejudiciais se ingeridos ou em contato com feridas na pele dos animais. Produtos químicos nos olhos ou orifícios dos animais também podem causar problemas graves.

karolina-wv-cnBQdL559mY-unsplash

Imagem: Karolina Wv/Unsplash

Sinais de angústia

A Dra. Anna observa que muitos animais mostram sinais de angústia quando vestidos com fantasias de Halloween, incluindo medo, ansiedade e até agressão. Ignorar esses sinais pode levar a um comportamento agressivo ou à fuga dos animais, o que pode ser perigoso, especialmente ao ar livre.

pexels-rosemary-ketchum-2306831

Imagem: Rosemary Ketchum/Pexels

Recomendações

Para quem deseja aproveitar o Halloween com seu cachorro, a Dra. Anna aconselha levá-los para um passeio, algo que certamente trarão mais alegria do que festas ou fantasias.

karsten-winegeart-lKAxn648B7A-unsplash

Imagem: Karsten Winegeart/Unsplash

Lembre-se de que, ao escolher fantasiar seu animal de estimação, é importante fazê-lo de maneira responsável, garantindo a segurança e o bem-estar do seu fiel companheiro.