Urinol portátil de pato: "solução para as noites dos homens"

No mundo dos acessórios bizarros, um enfeite de pato de silicone tem intrigado e fascinado os usuários do TikTok. Este adorno de pato preto, aparentemente inofensivo, esconde um segredo peculiar: na verdade, é um mictório portátil para homens.

Desenvolvido pela empresa Thirsty Goose, este ornamento peculiar de R$ 280 serve como uma solução para aqueles momentos no meio da noite quando os homens precisam fazer xixi, mas não querem sair da cama, diz o Mirror.

O dispositivo é moldado em silicone preto e possui um bico dourado conveniente para facilitar o uso. Projetado para se integrar à decoração da casa, é uma alternativa útil para qualquer pessoa em movimento ou para aqueles presos no trânsito e desesperados para ir ao banheiro.

No entanto, essa invenção inusitada gerou reações erradas no TikTok. Alguns usuários acharam a ideia ridícula, argumentando que as pessoas deveriam simplesmente levantar e ir ao banheiro.

Outros consideraram o pato uma versão sofisticada de uma garrafa de limonada vazia. No entanto, houve quem ficou obcecado com o produto, chamando-o de "genial" e até mesmo expressando o desejo de tê-lo como presente de Natal.

Esta inovação peculiar levanta questões sobre a criatividade humana e como soluções inusitadas podem surgir para problemas comuns. Independentemente das opiniões divididas, a declaração de pato portátil certamente deixou sua marca no mundo dos produtos curiosos.