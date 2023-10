Tesouro esquecido: corredor de estação revela anúncios "congelados no tempo"

No coração da estação de metrô Notting Hill Gate, em Londres (Inglaterra), um corredor esquecido há mais de seis décadas ressurgiu do passado. Em 2010, durante trabalhos de rotina, os trabalhadores tropeçaram em uma coleção incrível de artistas publicitários da década de 1950. Entre eles, estavam cartazes vibrantes de filmes estrelados por David Niven e anúncios de produtos do dia a dia, como pasta de dentes. Esse achado revelou uma visão fascinante da vida londrina há mais de meio século, diz o Mirror.

O corredor, fechado após uma extensa reforma nos anos 1950, permanece intocado desde então. Esse espaço, que costumava levar aos antigos elevadores da estação, foi preservado no tempo, enquanto centenas de trens das linhas Central, Distrital e Círculo continuavam a circular pela estação todos os dias.

As descobertas incluíram anúncios coloridos da Pepsodent, que prometiam dentes brancos deslumbrantes e ainda são surpreendentemente vívidos, apesar do tempo.

Abandoned Tube station corridor frozen in time after being sealed off for 60 years https://t.co/O0w1695yhd pic.twitter.com/dMWzBfOzzP — The Mirror (@DailyMirror) October 27, 2023

Essa incrível descoberta proporciona não apenas um vislumbre do passado, mas também uma oportunidade única para os londrinos contemporâneos testemunharem a publicidade e a cultura da década de 1950.

Os anúncios, agora expostos ao mundo moderno, são uma janela para uma era em que o estilo de vida e as aspirações eram muito diferentes, mas igualmente fascinantes.

Esse corredor, uma cápsula do tempo publicitária, continua a nos encantar com sua riqueza histórica, oferecendo um vislumbre colorido e vívido de uma Londres há muito perdida no tempo.