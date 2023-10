"Sorte inesperada": descoberta de R$ 84 mil durante reforma

Anya Clements, uma jovem influenciadora, viveu um momento digno de conto de fadas durante a reforma de sua casa. Ao rasgar um tapete antigo, ela descobriu um luxuoso piso de parquet de carvalho, estimado em R$ 84 mil, escondido por baixo.

A descoberta surpreendente, compartilhada no TikTok, encantou os usuários, que se maravilharam com sua sorte inesperada em meio às renovações, diz o Mirror.

Inacreditável

O vídeo compartilhado por Anya no TikTok rapidamente se tornou viral, acumulando elogios e comentários liberados. As reações variaram de surpresa a inveja, com muitos usuários expressando seu encantamento com o tipo da jovem.

A descoberta não apenas transformou a casa de Anya, mas também consumiu outros, criando um burburinho de excitação online em torno de sua fortuna inesperada durante as reformas.