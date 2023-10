Restaurante expulsa clientes que demoraram para pedir comida

A longa espera pode ser um problema quando se trata de estabelecimentos, principalmente restaurantes. No entanto, um caso que expressa uma situação oposta a essa se tornou viral recentemente nas redes sociais.

De acordo com El Comércio, os clientes reclamaram que foram expulsos de um estabelecimento por demorarem 20 minutos para fazer o pedido.

O incidente chegou ao Twitter a partir da conta @soycamarero, que também compartilhou a resposta do restaurante. Um conflito que abriu debate nas redes sociais sobre a decisão do local.

Além de avaliar sua experiência no estabelecimento com apenas uma estrela, na avaliação ele descreveu a situação como “vergonhosa “.

Eles contam que três amigos foram expulsos por não pedir rapidamente a comida, mesmo já consumindo bebidas no local.

“A situação era um pouco absurda, tendo em conta que, mesmo que pedíssemos para mais tarde, íamos fazer isso de qualquer maneira”, escreve sobre o estabelecimento que “promete” não voltar a pisar.

O dono da pizzaria respondeu à crítica contando sua versão dos acontecimentos e se defendeu das acusações.

“Uma pena é reservar uma mesa para seis pessoas às 9h e às 9h28 só tinham chegado três pessoas e queriam continuar à espera dos outros”, explicou o proprietário.

O restaurante acrescentou que só tem três mesas no interior, pelo que “ter uma bloqueada ao sábado é inaceitável, tendo em conta que no final do mês terá de pagar todas as despesas da estrutura”.

Nas redes sociais, algumas pessoas ficaram do lado do restaurante enquanto outras apontaram que o atraso não foi tão longo e o estabelecimento poderia ter tratado melhor a situação.

