O presidente russo, Vladimir Putin, hospedou líderes do grupo terrorista Hamas em Moscou, marcando uma mudança na postura anterior da Rússia, que mantinha uma aliança com Israel. Líderes do Hamas elogiaram Putin por sua posição contra a agressão israelense. Além do Hamas, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Baheri Kani, também se encontrou com autoridades russas na capital, de acordo com o DailyMail.

Essa ação gerou alarme entre os especialistas, que veem o potencial de uma nova aliança preocupante. Embora relatos sugerem que a reunião teve como objetivo negociar a libertação de mais de 200 reféns mantidos pelo Hamas, incluindo cidadãos russos, os especialistas enfatizam a hostilidade compartilhada entre Rússia e Irã em relação ao Ocidente e aos valores liberais.

Israel expressou forte objeção ao convite de altos funcionários do Hamas para Moscou, considerando-o como apoio ao terrorismo. A Rússia, apesar do ataque do Hamas em 7 de outubro que resultou em numerosas vítimas, absteve-se de condenar as ações do Hamas ou apoiar a resposta de Israel.

A reunião reflete a disposição de Moscou de potencialmente abandonar seus laços de longa data com Israel, o que poderia levar a um aumento da divisão entre Oriente e Ocidente, de acordo com os especialistas. A Rússia possui laços com atores-chave do Oriente Médio, incluindo Israel, Irã, a Autoridade Palestina e o Hamas.

Autoridades russas atribuíram a atual crise ao fracasso da diplomacia dos EUA e pediram um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, bem como a retomada das negociações de paz.

O Hamas, em seu comunicado, elogiou o presidente russo Vladimir Putin e o Ministério das Relações Exteriores por seus esforços para pôr fim ao que chamaram de crimes de Israel, apoiados pelo Ocidente.