Um pombinho chamado Rasta foi resgatado de um depósito de animais por um abrigo em Chicago, nos EUA, o Great Lakes Pigeon Rescue, mas não imaginava que sua vida estava prestes a melhorar. De acordo com o portal The Dodo, o animal veio de uma gaiola pequena e suja, chegando ao local assustado com uma nova rotina.

“Rasta confiou muito nas pessoas desde o início, mas estava com medo de explorar seu novo mundo!” Chava Sonnier, presidente e cofundador do Great Lakes Pigeon Rescue, disse ao The Dodo. “Ele tinha medo dos brinquedos, da cama macia e até do prato de comida! Quando ele foi gentilmente retirado da jaula, se agarrou aos braços, ombros e colo dos voluntários que lhe prestavam cuidados de reabilitação, com medo de ser colocado para andar sozinho pela casa.”

O pombo passou um mês no local e não conseguiu se adaptar. No entanto, bastou conhecer Taz, outro pombo doméstico de resgate, que sua vida mudou.

Pombinhos do amor: pombo assustado encontra amor da sua vida após ter sido resgatado (Reprodução/Facebook)

Amor à primeira vista

Assim que Taz e Rasta se cruzaram, as coisas começaram a mudar…

“A mãe adotiva deles notou que eles começaram a conversar entre si enquanto estavam nas jaulas vizinhas!” disse Sonnier. “Também havia outros pombos adotivos resgatados, mas Taz e Rasta estavam especificamente interessados um no outro e logo começaram a flertar, o que nenhum deles havia feito com nenhum outro pombo!”

Bastou Rasta conhecer Taz que seu humor foi completamente transformado.

“Ver Rasta crescer em confiança e encontrar alegria novamente foi muito comovente”, disse Sonnier.

Atualmente, a dupla segue inseparável desfrutando um da companhia do outro. “Rasta e Taz adoram passear juntos pela casa, supervisionando todas as atividades domésticas”, disse Sonnier.

A dupla de pombinhos apaixonados aguarda por um lar adotivo permanente. Enquanto isso, os colaboradores voluntários do Great Lakes Pigeon Rescue aguardam ansiosamente pelo surgimento de sua nova família.

“Os pombos se casam para o resto da vida e são parceiros muito dedicados, gentis e amorosos”, disse Sonnier. “Eles são verdadeiramente os pássaros do amor!”