Pai se recusa a seguir tradição familiar com o filho e causa uma briga

Um homem decidiu usar o Reddit para revelar como sua recusa em seguir uma tradição familiar acabou causando uma grande confusão com seus pais. Segundo ele, os pais não gostaram de saber que ele e a esposa decidiram ignorar os planos da família para o nome de seu primeiro bebê.

Sem se identificar, o homem conta que sua família carrega tradições que vem de gerações passadas, o que envolve desde pratos típicos em determinadas épocas do ano, até presentes específicos em determinadas ocasiões.

No entanto, quando o assunto foi o nome de seu filho as coisas saíram do controle.

“Eu amo meu pai e tenho um ótimo relacionamento com ele. Minha companheira e eu seremos pais em breve, e meus pais ficaram animados com a notícia de que serão avós. Eles até nos presentearam com alguns itens para o bebê”.

“As coisas complicaram ontem, quando meu pai me chamou para uma conversa em particular. Ele disse que estava orgulhoso de mim e que eu seria um bom pai para meu filho. Ele também disse que estaria ao nosso lado para tudo que nós e o pequeno Timothy IV precisássemos”.

Ele precisou corrigir o pai

Seguindo com seu relato, o homem conta que o pai presumiu que ele e a esposa fossem seguir a tradição familiar e dar ao filho o mesmo nome de seu pai, fazendo com que o pequeno fosse o quarto Timothy da família.

“Timothy é meu nome, assim como o do meu pai e o do pai de seu pai. Uma das tradições da minha família é o menino herdar o nome de seu pai, o que acontece com as meninas, mas com um nome diferente”.

“A questão é que nós decidimos chamar nosso filho de Aiden. Não gostamos do nome Timothy então isso está fora dos nossos planos. Eu corrigi meu pai que inicialmente ficou surpreso, mas depois elogiou nossa escolha”.

“Porém, depois de um tempo, minha mãe ligou nos questionando sobre a quebra da tradição, ela disse que fiz meu pai chorar. Eu disse que sentia muito por isso, mas que nós não vamos mudar o nome que já escolhemos. Eu agi errado?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente ao seguir com sua escolha sem desrespeitar seus familiares.

“Eu sou das pessoas que acredita que crianças merecem seus próprios nomes sem estarem presas a tradições ou homenagens. Seu filho, sua escolha”, comentou uma pessoa.

“Você não está errado e, ao que parece, seu pai entendeu sua situação apesar de ficar magoado com a escolha”, finalizou outra.