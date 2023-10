Origem das "patas falsas" nas lagartas

Um manual genético que orienta o comportamento e características de um animal, como as patas, é atualizado ao longo de milhares de anos de evolução. As lagartas, por exemplo, têm três pares de patas funcionais, mas também possuem até dez pseudopatas, ou patas falsas, levantando questões sobre a evolução desses membros.

Embora ainda não haja uma resposta definitiva para a função das patas falsas, pesquisadores da Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Nacional de Singapura (NUS) lançaram um novo estudo que traz novas perspectivas. Três teorias prevaleciam: as pseudopatas poderiam ser pernas torácicas modificadas, membros com funções desconhecidas ou apêndices obsoletos.

No entanto, o estudo da NUS sugere uma quarta possibilidade. Segundo a professora Antónia Monteiro, que liderou a pesquisa, as patas falsas podem ser "características novas não relacionadas às pernas torácicas", derivadas de um programa genético ligado a lóbulos encontrados em crustáceos, que permaneceram inativos por milhões de anos.

Essa descoberta indica que as pseudopatas não são membros obsoletos que se modificaram ao longo do tempo, mas sim novas estruturas funcionais baseadas em características antigas dos insetos. Isso equivale a criar uma nova peça com base no design de uma antiga, reutilizando informações genéticas.

Os cientistas conseguiram confirmar essa teoria através de experimentos que envolveram a alteração de genes em lagartas da espécie Bicyclus anynana. Ao isolar um gene específico, as patas falsas desapareceram completamente. Quando o isolamento era parcial, as pseudopatas ressurgiam, muitas vezes acompanhadas de patas funcionais modificadas, com novas funções.

Isso reforça a ideia de que as lagartas desenvolveram essas pseudopatas como uma resposta genética às necessidades atuais, com base em características ancestrais. Essas informações genéticas foram preservadas e reutilizadas, tornando as pseudopatas uma parte funcional do corpo das lagartas.

Em última análise, as patas falsas das lagartas não são vestígios inúteis do passado, mas sim um exemplo notável de como a evolução permite que os organismos criem soluções adaptativas para suas necessidades em constante mudança, usando o manual genético da vida como inspiração, conclui o Mega Curioso.