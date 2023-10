Noiva insiste em se casar no Halloween e deixa seus convidados desconfortáveis

Uma noiva usou o Reddit para contar como ela e o companheiro acabaram criando uma grande confusão entre sua família ao decidirem se casar no dia do Halloween. Enquanto para os noivos era uma questão de escolher seu feriado preferido, para os convidados as coisas não eram bem assim.

Sem se identificar, a noiva conta que o grande problema está no fato de que sua família é composta por muitas crianças e adolescentes, o que pode causar problemas já que o Halloween marca o dia em que as crianças da família saem para “pregar peças e pegar doces”.

“Quero todos eles no casamento, mas eles ficaram chateados ao descobrirem que vamos fazer um casamento no Halloween. Achei que seria a oportunidade de fazer algo diferente e divertido na recepção, mas não foi bem assim”.

“Minhas tias, tios e pais querem levar os mais novos para pegar doces e falaram para os mais novos que, por causa do meu casamento, eles não vão poder se divertir. Então agora ninguém mais quer ir e estão me acusando de acabar com a experiência deles”.

A família entrou em uma grande crise

Seguindo com seu relato, a noiva conta que, por outro lado, a família de seu companheiro é a favor da escolha dos noivos. Apesar disso, ela passou a se sentir mal por seus familiares estarem decepcionados com sua escolha.

“É um evento único na minha vida e quero compartilhar ele com todos. Eu não ficaria magoada se algumas pessoas decidissem não ir para levar os filhos para pegar doces, assim como também não me importaria de receber as crianças fantasiadas na recepção do casamento”.

Leia também: Homem é criticado após proibir a namorada de usar uma fantasia no Halloween

A noiva então se questiona sobre estar agindo de forma errada, mas em pouco tempo ela foi tranquilizada por outros usuários do Reddit.

“O Halloween não é uma data exclusiva. É o seu casamento e se você quer o casamento nessa data, pode e deve fazê-lo”, comentou uma pessoa.

“Você pode incluir algumas tradições de Halloween em sua celebração e agradar a todos. Que tal essa saída?”, sugeriu outra pessoa.