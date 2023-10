Noiva causa controvérsia ao comprar vestido reserva para dama de honra

Um gesto bem-intencionado de uma noiva acabou gerando conflitos com sua dama de honra. A noiva decidiu comprar secretamente um vestido reserva para sua amiga, e escolheu um vestido três tamanhos menores do que seu tamanho atual, necessitando perder peso para usá-lo no casamento, diz o Mirror.

Ofendida

A situação se agravou quando a noiva descobriu que sua amiga estava lutando para perder peso e decidiu comprar um vestido no tamanho adequado discretamente. Quando revelada o gesto, a dama de honra ficou furiosa, sentindo-se ofendida pela falta de confiança da noiva.

'I bought bridesmaid a back-up dress - I knew she couldn't drop 3 dress sizes' https://t.co/mIPodOx2wN — The Mirror (@DailyMirror) October 30, 2023

A noiva, preocupada com o bem-estar da amiga, tentou apoiá-la, mas a situação agora ameaça a participação da dama de honra no casamento. Enquanto alguns amigos em comum apoiam a noiva, a situação destaca a importância da comunicação aberta e da acessibilidade do corpo, mesmo em eventos importantes como casamentos. A verdadeira amizade e apoio devem prevalecer, independentemente do tamanho do vestido.