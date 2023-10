Mulher é ‘condenada’ por amiga após decidir não se livrar de seus gatos

Uma mulher, de 30 anos de idade, contou a sua amiga Josie, de 28, sobre a novidade de sua gravidez. No entanto, criou-se um dilema após decidir não se desfazer de seus gatos, como sugeriu a amiga. O relato foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/FancyConstruction812.

“Meu companheiro e eu estamos juntos há 10 anos e temos 4 gatos juntos, todos resgatados. Ao saber da minha gravidez, minha amiga me perguntou o que faríamos com os gatos. Perguntei a ela o que queria dizer com isso. Ela me contou tudo sobre mulheres grávidas não poderem trocar as caixas sanitárias, blá, blá, blá e que eu deveria doá-los para proteger o bebê”, escreveu na rede social.

“Eu disse a ela que isso não estava acontecendo. Se eu pegasse toxoplasmose, provavelmente já teria (cresci com gatos, minha família teve gatos antes e depois de eu nascer). Sempre tive gatos. E além disso, existem luvas e higiene nas mãos. Meu parceiro pode colocar a caixa sanitária para ela de qualquer maneira. Tentei explicar isso a ela educadamente”, continuou.

Acusação e desconforto

Segundo o relato da mulher, sua amiga ficou chocada com a história. Mesmo com a explicação, não conseguia acreditar na decisão em manter os animais. Em seguida, a acusou de ser irreverente com a saúde do filho.

“[Ela disse] que seria uma péssima mãe por colocar os gatos acima do meu filho. Falei que ela não tinha ideia do que estava falando e que eu seria uma mãe horrível se ensinasse ao meu filho que os animais são descartáveis (eles não são! Eles fazem parte da família”, desabafou.

“Ela zombou e me chamou de idiota. Ela então começou a contar a todos no trabalho (trabalhamos juntos) e todas as senhoras concordaram com ela e acreditaram que eu deveria me livrar dos meus gatos”, finalizou o texto na rede social.

